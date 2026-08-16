Ο Θεόδωρος Κολυδάς στάθηκε και στην άνοδο της θερμοκρασίας.

Ενίσχυση των ανέμων από τις 23 έως τις 27 Αυγούστου δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει οι πιθανότητες για ανέμους 5 έως 6 μποφόρ αυξάνονται, ενώ οι ριπές στον Κάβο Ντόρο ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 40 kt.

«Το επόμενο 15ήμερο η κυκλοφορία του καιρού δείχνει νέα ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, κυρίως από τις 23 έως τις 27 Αυγούστου, με το Κεντρικό Αιγαίο και ιδιαίτερα τον Καφηρέα να συγκεντρώνουν το ισχυρότερο σήμα.

{https://x.com/KolydasT/status/2088912603133231429}

Οι πιθανότητες για ανέμους 5 έως 6 μποφόρ αυξάνονται, ενώ οι ριπές στον Κάβο Ντόρο ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 40 kt. Παράλληλα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διαφαίνεται άνοδος της θερμοκρασίας έως περίπου τις 22–25 Αυγούστου, με κορύφωση κοντά στους 36–37°C, και στη συνέχεια σταδιακή πτώση. Μετά τη 10η ημέρα η αβεβαιότητα αυξάνεται αισθητά» υποστήριξε.