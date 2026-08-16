Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε το πρωί της Κυριακής 16/8 στην Γερμανία.

Έτοιμος να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που πέταξε για την Γερμανία την Κυριακή 16/8 προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ μετακομίζοντας από τον ΠΑΟΚ.

Οι Γερμανοί φαίνεται να έχουν κάνει πρόταση ύψους 30 εκατ. ευρώ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ στον παίκτη η Μπορούσια Ντόρτμουντ προσφέρει πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές στα 3 εκατ. ευρώ.

Αν και εφόσον όλα πάνε καλά και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας γίνει και επίσημα παίκτης της Ντόρτμουντ θα αποτελέσει τον τρίτο Έλληνα που θα φορέσει τη φανέλα του συλλόγου της Βεστφαλίας.

Είχε προηγηθεί ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος που αγωνίστηκε το διάστημα 2013-2018 στην Ντόρτμουντ έχοντας σε 198 αγώνες 10 γκολ, ενώ φέτος το καλοκαίρι ο σύλλογος απέκτησε από την Γκενκ τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος ήδη από τα φιλικά έχει δείξει έτοιμος να αφήσει το δικό του στίγμα.