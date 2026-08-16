Το σχετικό βίντεο δημοσίευσε στα social ο γνωστός καλλιτέχνης Πέτρος Μαρούλης.

Ένα απίστευτο στιγμιότυπο από το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, κάνει τον γύρο των social media.

Πρωταγωνίστρια είναι μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία δεν μπορούσε να μετακινηθεί μόνη της. Οι συγχωριανοί και οι δικοί της άνθρωποι, ωστόσο, δεν θέλησαν να την αφήσουν στο σπίτι την ώρα που ολόκληρο το χωριό διασκέδαζε. Έτσι βρήκαν έναν ασυνήθιστο τρόπο για να την κάνουν μέρος της γιορτής: τη μετέφεραν πάνω σε ξαπλώστρα μέχρι το σημείο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το πανηγύρι.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι παρευρισκόμενοι εμφανίζονται να σηκώνουν ψηλά την ξαπλώστρα με την ηλικιωμένη και να τη μεταφέρουν μπροστά από την εξέδρα όπου έπαιζε το μουσικό συγκρότημα.

Η στιγμή έγινε ακόμη πιο χαρακτηριστική όταν η ηλικιωμένη, ξαπλωμένη ανάμεσα στους ανθρώπους που διασκέδαζαν, άρχισε και η ίδια να χτυπά παλαμάκια στον ρυθμό της κρητικής μουσικής.

Το σχετικό βίντεο δημοσίευσε στα social media ο γνωστός καλλιτέχνης Πέτρος Μαρούλης.

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«Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν…!», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο με το οποίο συνόδευσε την ανάρτησή του, που γρήγορα τράβηξε την προσοχή των χρηστών.

{https://www.facebook.com/reel/38124689793811129}

Πηγή flashnews.gr