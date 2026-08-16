Έτοιμος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε με ιδιωτική πτήση το πρωί της Κυριακής 16/8 για την Γερμανία προκειμένου να σφραγίσει και επίσημα την μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με την ελληνική παροικία στους Βεστφαλούς να μεγαλώνει καθώς έχουν αποκτήσει ήδη τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο Έλληνας άσος αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ και ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του καριέρας με τους Γερμανούς να κάνουν πρόταση ύψους 30 εκατ. ευρώ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ στον παίκτη η Μπορούσια Ντόρτμουντ προσφέρει πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές στα 3 εκατ. ευρώ.