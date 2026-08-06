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Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν τα κατάφεραν κόντρα σε Ναϊμέγκεν (0-0) και ΤΣΣΚΑ 1948 (1-1) στα πρώτα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου σε Champions League και Conference League αντίστοιχα.



Απόψε (Πέμπτη 06/08, 20:45), ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να μην… τριτώσει το κακό για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην κατάμεστη Τούμπα, όπου θα υποδεχθεί την ιστορική Άντερλεχτ, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.



Με την ευφορία που προκάλεσε η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη και την εξαιρετική φόρμα του Γιάννη Κωνσταντέλια, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα play off της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θα ανταμώσει με την ηττημένη του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι, η νικήτρια του οποίου θα κλείσει με την σειρά της ραντεβού με την ΑΕΚ στα play off του Champions League.



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Έχουμε και λέμε: Νίκη της ελληνικής ομάδας επί των Μοβ των Βρυξελλών, να σημειωθούν συνολικά πάνω από 2,5 γκολ και να σκοράρει για ακόμα μια φορά ο «καυτός» Κωνσταντέλιας (τρία γκολ – μια ασίστ στις δύο νίκες επί της Ντιναμό Κιέβου).



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