Παρότι αρχικά είχε υποστηρίξει πως απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του για οικονομικούς λόγους, ο 55χρονος αναμένεται πλέον να ισχυριστεί ότι η πράξη του υποκινήθηκε από «παθολογική αγάπη».

Σε νέα τροχιά μπαίνουν οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση του ηλικιωμένου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη κλειστού ξενώνα στον Μυστρά.

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο της Σπάρτης, ο θάνατος του ηλικιωμένου φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, αν και οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα εξετάζεται ο ακριβής χρόνος θανάτου του 90χρονου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν ο 55χρονος γιος του έκρυβε τη σορό για 2,5 χρόνια, όπως ισχυρίζεται, ή για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα.

Στον ανακριτή την Παρασκευή με νέα υπερασπιστική γραμμή

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 55χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή, φέροντας διαφοροποιήσεις στην υπερασπιστική του τακτική.

Παρότι αρχικά είχε υποστηρίξει πως απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του για οικονομικούς λόγους, πλέον αναμένεται να ισχυριστεί ότι η πράξη του υποκινήθηκε από «παθολογική αγάπη» προς τους γονείς του και όχι από οικονομικό κίνητρο.

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Υπενθυμίζεται πως, μέχρι στιγμής, σε βάρος του 55χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για απάτη κατ’ εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή.

Η αδελφή του 55χρονου «γκρέμισε» το άλλοθί του

Αξίζει να σημειωθεί πως η κατάθεση της αδελφής του 55χρονου αποδείχθηκε καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν εδώ και χρόνια διαταραγμένες σχέσεις, ενώ ο 55χρονος φέρεται να είχε απαγορεύσει στην αδελφή του ακόμη και την είσοδο στον ξενώνα.

Όταν οι Αρχές ξεκίνησαν την έρευνα για τον 90χρονο, ο γιος του υποστήριξε ότι ο ηλικιωμένος βρισκόταν στην Αθήνα μαζί με οικιακή βοηθό.

Οι αστυνομικοί, όμως, επισκέφθηκαν το διαμέρισμα της οικογένειας στην Αθήνα και συνομίλησαν με την αδελφή του 55χρονου, η οποία φέρεται να κατέθεσε ότι ο πατέρας τους είχε εγκατασταθεί μόνιμα στον Μυστρά ήδη από το 2001. Η μαρτυρία της ήρθε σε πλήρη αντίθεση με όσα υποστήριζε ο αδελφός της, ενισχύοντας τις υποψίες των Αρχών.