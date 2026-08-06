Πτώση μετασχηματιστή και τροχαίο με τραυματία δικυκλιστή συνέβησαν με διαφορά λίγης ώρας στον Κόμβο του Μπράλου στη Λαμία.

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης στον κόμβο του Μπράλου, έξω από τη Λαμία, όπου σημειώθηκε ένα ασυνήθιστο περιστατικό που εξελίχθηκε σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του lamiareport.gr όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12:00, στον παράδρομο της εθνικής οδού, όταν ένας τεράστιος μετασχηματιστής που μεταφερόταν πάνω σε γερανό φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε στο οδόστρωμα. Η πτώση του μεγάλου φορτίου προκάλεσε αναστάτωση στο σημείο, καθώς συνεργεία και εργαζόμενοι προσπαθούσαν να οργανώσουν την επαναφόρτωσή του στην πλατφόρμα μεταφοράς.

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Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η προσπάθεια απομάκρυνσης του μετασχηματιστή, σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου φέρεται να παραβίασε πινακίδα STOP, με αποτέλεσμα να εισέλθει στον παράδρομο της εθνικής οδού.

Τη στιγμή εκείνη κινούνταν δύο μοτοσικλέτες με κατεύθυνση από τη Λαμία προς τις Θερμοπύλες. Ο πρώτος δικυκλιστής δεν πρόλαβε να αντιδράσει και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο αναβάτης βρέθηκε πάνω στο παρμπρίζ του οχήματος και τραυματίστηκε. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το κράνος και ο προστατευτικός εξοπλισμός που φορούσε ο μοτοσικλετιστής φαίνεται πως συνέβαλαν καθοριστικά στην αποφυγή σοβαρότερων τραυματισμών. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ η Τροχαία Λαμίας έχει αναλάβει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τόσο η πτώση του μετασχηματιστή όσο και η σύγκρουση.