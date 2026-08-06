Σε ύφεση η φωτιά στην Αγ. Μαρίνα Βουπρασίας.

Φωτιά μαίνεται σε γεωργική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα Ηλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 13 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της. Παράλληλα, στην προσπάθεια αντιμετώπισης του πύρινου μετώπου συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085350138340327813}

Mεγάλη κινητοποίηση για την φωτιά στην Ηλεία

Σύμφωνα με το ilialive.gr το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:15 και αμέσως οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς στην Αγία Μαρίνα Βουπρασίας. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχει και ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ηλεία βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3), γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, το οποίο θα εξετάσει όλα τα δεδομένα σχετικά με το περιστατικό.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XRZGa2aF3tKmxYdMRG1NnQJkZzUGspkL3814SfRRy2wcdDiNc2grALfkjosiYSRBl&id=100063813010033}

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Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Μαρίνα Βουπρασίας Ηλείας, σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο. Η άμεση και συντονισμένη επέμβαση των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς λίγα μόλις μέτρα πριν εισέλθει σε δασική έκταση, αποτρέποντας την εξέλιξή της σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μέτωπο. Η πυρκαγιά είχε προηγουμένως περάσει από αγροτικές εκτάσεις, στάβλους και ελαιώνες, ωστόσο η κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης περιόρισε την εξάπλωσή της. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, λόγω και των ιδιαίτερα αυξημένων κινδύνων που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες.