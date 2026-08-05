Στην 31η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 55963, σειρά η 8η και στοιχείο το E.

Η Allwyn έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα των κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην 31η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 55963, σειρά η 8η και στοιχείο το E.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί στις σειρές 8 και 7, άρα έχουμε μερικό τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης ανέρχονται πλέον στο ποσό περίπου των 2.000.000 ευρώ.

Τα κέρδη για τους τυχερούς διαμορφώνονται ως εξής: 216.300 ευρώ κερδίσει ο τυχερός λαχνός 55963 στην 8η σειρά με στοιχείο Ε ενώ στον λαχνό με στοιχείο Α + Β+Γ+Δ τα κέρδη ανέρχονται στα 54.000 ευρώ.

Από 15.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί με τον αριθμό 66552 σε όλες τις σειρές εκτός από την 1η, 2η και 3η και όλες τις σειρές Α-Ε, ενώ ο αριθμός 26449 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός στην 7η σειρά και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 27.000 ευρώ ενώ από 15.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί 55963, σε όλες τις σειρές εκτός 7ης, 8ης και 9ης και στοιχεία Α-Ε.

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Επίσης 5.000 ευρώ κερδίσει ο λαχνός 15860 και από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί με τους αριθμούς: 2937, 6086, 23007, 317776, 47903, 50687, 66655, 71833 και 78720.

Πώς διανέμονται τα κέρδη του Λαϊκού Λαχείου

Σε κάθε κλήρωση συμμετέχουν 800.000 λαχνοί, ανεξαρτήτως του αριθμού των λαχνών που έχουν αγοραστεί. ​Από το σύνολο όλων των κληρώσεων που πραγματοποιούνται σε ένα οικονομικό έτος, το παιχνίδι επιστρέφει στους παίκτες τουλάχιστον 60% επί των συνολικών εσόδων που προέκυψαν.​ Τα διανεμόμενα κέρδη προκύπτουν από τα σταθερά κέρδη, τον τρίδυμο λαχνό και τις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις.

Ο 1ος λαχνός (μεγάλος λαχνός) προσδιορίζεται από τον πενταψήφιο αριθμό που προκύπτει κατά την εκπλήρωση της κλήρωσης. ​ Ο σχηματισμός των επόμενων 119 λαχνών γίνεται αυτόματα με βάση τον 1ο λαχνό της κλήρωσης από το ειδικό βιβλίο κατανομής αριθμών του Λαϊκού Λαχείου.

Ο σχηματισμός των επόμενων 20 λαχνών γίνεται αυτόματα από το ειδικό βιβλίο κατανομής αριθμών του Λαϊκού Λαχείου, με βάση τον πρώτο παραγόμενο λαχνό από τους παραπάνω 119. ​Οι τελευταίοι 40.000 κερδίζοντες λαχνοί αποτελούνται από εκείνους που έχουν τον ίδιο λήγοντα (μονό ή ζυγό) με τον 1ο λαχνό. ​ Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο το ένα και πάντα το μεγαλύτερο κέρδος.​

Τι ισχύει με τον τρίδυμο λαχνό

Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τρεις λαχνούς (Α, Β και Γ) που συνδέονται μεταξύ τους.​ Ο Α' λαχνός προκύπτει από μια κλήρωση πενταψήφιου αριθμού και μιας σειράς.​ Οι άλλοι δύο λαχνοί καθορίζονται ως εξής:​

- Ο Β' λαχνός είναι η σειρά που κληρώθηκε συν 1.​

- Ο Γ' λαχνός είναι η σειρά που κληρώθηκε μείον 1.​

Αν η κλήρωση βγάλει την τελευταία σειρά, τότε ο Β' λαχνός θα είναι η πρώτη σειρά. ​ Αν η κλήρωση βγάλει την πρώτη σειρά, τότε ο Γ' λαχνός θα είναι η τελευταία σειρά.​

Ο τρίδυμος λαχνός χρηματοδοτείται από το 5% των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης. Τα κέρδη υπολογίζονται στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω σε εκατοντάδες (δηλαδή με διαιρέτη το 100).​

Ο μεγάλος λαχνός της κλήρωσης προσδιορίζεται από την κλήρωση ενός από τα τεμάχια (πέμπτα) του Α' λαχνού τριδύμου και κερδίζει το 80% του ποσού που αναλογεί στον Α' λαχνό.​ Εάν δεν υπάρχει τζάκποτ τότε ο μεγάλος λαχνός της κλήρωσης χρηματοδοτείται με πρόσθετα κέρδη μέσω της διαδικασίας μιας πρόσθετης κλήρωσης. ​

Μετά την κύρια κλήρωση του λαχείου, κληρώνεται ένα διψήφιος αριθμός που καθορίζει το ποσό της χρηματοδότησης του μεγάλου λαχνού. Αν αυτός ο αριθμός είναι ακριβώς οι δύο τελευταίοι αριθμοί του 1ου λαχνού (δηλαδή η δεκάδα και η μονάδα ταιριάζουν), τότε τα κέρδη του μεγάλου λαχνού αυξάνονται κατά 1.000.000€.