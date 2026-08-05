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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης έξω από τον Βόλο.

Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης κοντά στον Βόλο στον δρόμο προς τις Αλυκές.

Οι καπνοί από τη φωτιά σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα είναι ορατοί από τον Βόλο ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, σε χορτολιβαδική έκταση και για την κατάσβεση επιχειρούν 9 οχήματα με 32 πυροσβέστες και 2 πεζοπόρα τμήματα της 10ης ΕΜΟΔΕ.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική στο σημείο δεν φυσούν άνεμοι και εικάζεται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην κατάσβεσή της.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085104043337138443}

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Σύμφωνα με τον taxydromos.gr η φωτιά ξέσπασε πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος στα Αϊβαλιώτικα.

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