Η πρόκριση του Παναθηναϊκού θα κριθεί στη Σόφια.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στο ΟΑΚΑ την ΤΣΣΚΑ 1948 για το πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πάρει τη νίκη που θα του έδινε προβάδισμα πρόκρισης στα play off.

Η ομάδα του Γιάκουμπ Νίστρουπ μπήκε πιο αποφασιστικά στην αναμέτρηση και από τα πρώτα λεπτά προσπάθησε να πατήσει την περιοχή των Βούλγαρων.

Το σκορ της αναμέτρησης άνοιξε στο στο 20΄ ο Γιάγκουσιτς με κεφαλιά έπειτα από πανέμορφη ασίστ του Αντίνο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkh8k6c3tzjt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο 26΄ το «τριφύλλι» άγγιξε και δεύτερο γκολ, όμως ο Μαρίνοφ είπε «όχι» στο εκπληκτικό σουτ του Ντε Φράι έξω από την περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkh8m97dp7vt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ΤΣΣΚΑ άρχισε να παίρνει μέτρα μέσα στο γήπεδο και στο 31’ από γύρισμα του Κουεγιάρ προς τον Ρούσεβ, ο τελευτταίος πλάσαρε εύστοχα και ισοφάρισε σε 1-1, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια στην άμυνα του Παναθηναϊκού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkh8s19pipll?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε μία προσπάθεια του Ραστόντερ στο 46’ που μπλόκαρε ο Μαρίνοβ, ενώ στο 52’ το σουτ του Γιάγκουσιτς αποκρούστηκε απ’ τον γκολκίπερ της ΤΣΚΑ 1948.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkh9a3zf6qex?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Πένια στο 57’ έκανε σπουδαία επέμβαση στο τετ-α-τετ με τον Ρούσεβ που «έτρεξε» κούρσα μισού... γηπέδου, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να προβληματίζει δημιουργικά και να μην φτιάχνει φάσεις απέναντι στη βουλγαρική ομάδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkh9snfd8a7d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στον αντίποδα, η ΤΣΚΑ 1948 ήταν εκείνη που είχε άλλες δύο σημαντικές στιγμές στο 81’ με το σουτ του Ντιαλό που απέκρουσε ο Πένια και το δυνατό βολέ του Γκάσεβιτς στο επόμενο λεπτό που βρήκε στην πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού.

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Σόφια την Τρίτη (11/08), όπου θα τα παίξει όλα για όλα για την πρόκριση στα play off του Conference League.