Κατεστραμμένα σπίτια μέσα σε ένα νεκρό τοπίο. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των κατοίκων.

Κόλαση θυμίζει το τοπίο στη Βοιωτία και στη Δυτική Αττική μετά την καταστροφική φωτιά, με τους κατοίκους να περπατούν μέσα στη στάχτη και τα αποκαΐδια. Σπίτια κουφάρια που έχουν μείνει μόνο κάποιοι τοίχοι και ένα τοπίο νεκρό από το Πόρτο Γερμενό μέχρι τα Μέγαρα.

Οι κόποι μιας ζωής καταστράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες με 7 κλιμάκια μηχανικών να κάνουν αυτοψίες στα σπίτια.

Ακούστε κάποιες από συγκλονιστικές μαρτυρίες στην κάμερα του ΑΝΤ1

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Το οδοιπορικό της ΕΡΤ

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Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στο Πόρτο Γερμενό από τα 82 σπίτια που ελέγχθηκαν 40 κρίθηκαν κατεδαφιστέα. «Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Πολύ μεγάλο ποσοστό σπιτιών βγήκαν κόκκινα και κίτρινα», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Γιάννης Γκιόκας, πρόεδρος των Οικιστών στο Πόρτο Γερμενό. Ο ίδιος σημείωσε ότι ακόμη και τα υπόλοιπα κτήρια που χαρακτηρίστηκαν ως κίτρινα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και απαιτούν σημαντικές επισκευές.

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