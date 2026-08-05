Ο Μάθιου Μακόναχι έχει περάσει αρκετό καιρό στην Ιταλία για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Positano».

Συνάντηση με τον πάπα Λέων στο Βατικανό είχε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάθιου Μακόναχι και η σύζυγός του Καμίλα Άλβεζ.

Ο σύζυγος του Μακόναχι ανάρτησε σχετική φωτογραφία από την συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στη βασιλική του Αγίου Πέτρου με τον πάπα.

Ο Μακόναχι είναι παντρεμένος με την σύζυγό του από το 2012 και έχουν τρία παιδιά. Το ζευγάρι φαίνεται ότι έχει περάσει αρκετό χρόνο φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι στην Ιταλία.

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Μόλις τον περασμένο Μάιο το ζευγάρι είχε επισκεφθεί ξανά τη Ρώμη, όπου οι παπαράτσι τους εντόπισαν να κάνουν βόλτα. Ο Μάθιου Μακόναχι βρέθηκε στην Ιταλία και για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το Netflix, «Positano».

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Πριν από λίγο καιρό το Deadline έγραψε πως σεναριακά το «Positano» στρέφεται γύρω από έναν κλέφτη κοσμημάτων που υποδύεται ο Μακόναχι ο οποίος αποφασίζει να βοηθήσει μία μυστηριώδη γυναίκα, τον ρόλο της οποίας έχει αναλάβει η Ζοε Σαλντάνα. Όλα καταλήγουν σε μία δραματική ληστεία.

Αλλά απασχολημένη ήταν και η Καμίλα Μακόναχι η οποία στις 14 Ιουλίου ανάρτησε σειρά από φωτογραφίες καθώς βρέθηκε στο αποκλειστικό σόου των Dolce & Gabbana στη Σικελία.

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Η κατοχύρωση του «Αlright, alright, alright»

Πριν από κάποιους μήνες ο Μάθιου Μακόναχι προκειμένου να αντιταχθεί στο AI κατοχύρωσε το εμπορικό σήμα για τη διάσημη φράση του «Alright, alright, alright».

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο διάσημος ηθοποιός υπέβαλε οκτώ αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικού σήματος που εγκρίθηκαν από το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ για τη φράση του αυτή. Το άρθρο αναφέρει ότι οι ταινίες με τα εμπορικά σήματα περιελάμβαναν «ένα κλιπ επτά δευτερολέπτων του βραβευμένου με Όσκαρ να στέκεται σε μια βεράντα, ένα κλιπ τριών δευτερολέπτων του να κάθεται μπροστά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και ένα ηχητικό του να λέει «Alright, alright, alright».

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Η φράση ειπώθηκε για πρώτη φορά από τον ηθοποιό στον πρώτο του ρόλο ως David Wooderson στην κωμωδία του 1993 Dazed And Confused. Έκτοτε έχει συνδεθεί με τον ηθοποιό. Ο ίδιος ανέφερε στη WSJ πως «η ομάδα μου και εγώ θέλουμε να γνωρίζουμε ότι όταν χρησιμοποιείται η φωνή ή το πρόσωπό μου, είναι επειδή το ενέκρινα και το υπέγραψα εγώ. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σαφή περίμετρο γύρω από την ιδιοκτησία, με τη συναίνεση και την απόδοση να αποτελούν τον κανόνα σε έναν κόσμο Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ο Τζόναθαν Πόλακ ένας από τους δικηγόρους του Μακόναχι, πρόσθεσε πως «σε έναν κόσμο όπου παρακολουθούμε όλους να αγωνίζονται να καταλάβουν τι να κάνουν για την κακή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, έχουμε τώρα ένα εργαλείο για να σταματήσουμε κάποιον ή να τον οδηγήσουμε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο».

Η είδηση ​​έρχεται λίγους μήνες αφότου ο επίσης βραβευμένος με Όσκαρ Μόργκαν Φρίμαν ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά για το γεγονός ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιεί την εμβληματική φωνή του χωρίς τη συγκατάθεσή του.

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