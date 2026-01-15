Η φράση ειπώθηκε για πρώτη φορά από τον Μακόναχι στον πρώτο του ρόλο ως David Wooderson στην κωμωδία του 1993 Dazed And Confused.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μάθιου Μακόναχι έχει υιοθετήσει μια πρωτότυπη προσέγγιση για να αντιταχθεί στο AI κατοχυρώνοντας το εμπορικό σήμα για τη διάσημη φράση του «Alright, alright, alright».

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο διάσημος ηθοποιός υπέβαλε οκτώ αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικού σήματος που εγκρίθηκαν από το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ για τη φράση του αυτή. Το άρθρο αναφέρει ότι οι ταινίες με τα εμπορικά σήματα περιελάμβαναν «ένα κλιπ επτά δευτερολέπτων του βραβευμένου με Όσκαρ να στέκεται σε μια βεράντα, ένα κλιπ τριών δευτερολέπτων του να κάθεται μπροστά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και ένα ηχητικό του να λέει «Alright, alright, alright».

{https://www.youtube.com/watch?v=oIUbQoLvLkY}

Η φράση ειπώθηκε για πρώτη φορά από τον ηθοποιό στον πρώτο του ρόλο ως David Wooderson στην κωμωδία του 1993 Dazed And Confused. Έκτοτε έχει συνδεθεί με τον ηθοποιό. Ο ίδιος ανέφερε στη WSJ πως «η ομάδα μου και εγώ θέλουμε να γνωρίζουμε ότι όταν χρησιμοποιείται η φωνή ή το πρόσωπό μου, είναι επειδή το ενέκρινα και το υπέγραψα εγώ. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σαφή περίμετρο γύρω από την ιδιοκτησία, με τη συναίνεση και την απόδοση να αποτελούν τον κανόνα σε έναν κόσμο Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ο Τζοναθαν Πόλακ ένας από τους δικηγόρους του Μακόναχι, πρόσθεσε πως «σε έναν κόσμο όπου παρακολουθούμε όλους να αγωνίζονται να καταλάβουν τι να κάνουν για την κακή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, έχουμε τώρα ένα εργαλείο για να σταματήσουμε κάποιον ή να τον οδηγήσουμε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο».

Η είδηση ​​έρχεται λίγους μήνες αφότου ο επίσης βραβευμένος με Όσκαρ Μόργκαν Φρίμαν ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά για το γεγονός ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιεί την εμβληματική φωνή του χωρίς τη συγκατάθεσή του.

{https://www.youtube.com/watch?v=wx_L_sB6EQA}

