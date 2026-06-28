Ο ποντίφικας εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του στους διασώστες και όλους εκείνους που βοηθούν τους πολίτες της Βενεζουέλας την επομένη των σεισμών.

Ο πάπας Λέων εξέφρασε σήμερα την αλληλεγγύη του προς τους πολίτες της Βενεζουέλας, που παλεύουν να διαχειριστούν τον καταστροφικό αντίκτυπο δύο διαδοχικών σεισμών που έπληξαν τη χώρα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

«Θέλω να εκφράσω την εγγύτητά μου προς τις αδελφές και αδελφούς στη Βενεζουέλα που έχουν πληγεί από τους πρόσφατους σεισμούς, οι οποίοι έχουν προκαλέσει πολλά θύματα και τραυματίες», δήλωσε ο ποντίφικας μιλώντας στα ισπανικά, ενόψει της κυριακάτικης προσευχής στη Ρώμη.

Προτού εκλεγεί πάπας, ο Λέο πέρασε δεκαετίες ως ιεραπόστολος και επίσκοπος στο Περού, μια ισπανόφωνη χώρα. Σχεδιάζει μια μεγάλη περιοδεία στο νότιο τμήμα της Λατινικής Αμερικής τον Νοέμβριο που θα περιλαμβάνει το Περού, την Αργεντινή και την Ουρουγουάη.

Την ίδια ώρα, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας ανέφερε σε μια ανάρτησή της στο Χ ότι η ΕΕ έχει συγκεντρώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για επείγουσα βοήθεια προς τις πληγείσες κοινότητες στη Βενεζουέλα.

Η Κάλας είπε πως μίλησε με τη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες προκειμένου να εκφράσει τη συμπαράσταση της Ευρώπης προς τον λαό της χώρας της.

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«Ενεργοποιήσαμε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, με διάφορα κράτη μέλη να αναπτύσσουν σύντομα ομάδες έρευνας και διάσωσης, πυροσβέστες και ιατρικό προσωπικό», τόνισε η Κάλας.

Το δορυφορικό σύστημα της ΕΕ Copernicus βοηθά στη χαρτογράφηση των ζημιών και την απευθείας βοήθεια στις περιοχές που το χρειάζονται περισσότερο, πρόσθεσε η Ευρωπαία αξιωματούχος.