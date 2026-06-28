Διασώστες ζητούν σιγή, αναζητώντας κάποιο σημάδι ζωής.

Ένα εντεκάχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, όπως ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτήν την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα» έγραψε η Ροδρίγκες στο X, συνοδεύοντας το μήνυμά της με βίντεο από τη διάσωση του παιδιού.

Διασώστες ζητούν σιγή, αναζητώντας κάποιο σημάδι ζωής από τον Τζόναθαν, ο οποίος καταπλακώθηκε στα ερείπια κτιρίου στην πόλη Λα Γουάιρα της Βενεζουέλας. Η Μπάρμπαρα Παλάσιος αρχίζει να τρέμει, έχουν περάσει ήδη τρεις ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη χώρα.

Ο σύζυγός της Τζόναθαν Σουάρες, 36 ετών, βρίσκεται κάτω από τα ερείπια ενός πενταώροφου ξενοδοχείου στην πόλη Λα Γουάιρα, η οποία ισοπεδώθηκε από τους ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Τετάρτη.

«Ναι, είναι ζωντανός», θέλει να πιστεύει, ενώ δάκρυα τρέχουν στο πρόσωπό της. Ωστόσο, ύστερα από σχεδόν 72 ώρες, οι διασώστες δεν έχουν εντοπίσει ακόμη τον Τζόναθαν. Η Μπάρμπαρα αρνείται να πιστέψει πως ο σύζυγός της μπορεί να είναι νεκρός.

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Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 3.238 έχουν τραυματιστεί. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

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«Περνούσαν χωρίς να σταματήσουν»

Σε αυτό το σημείο, όπως και σε πολλά άλλα στη Λα Γουάιρα, τα σωστικά συνεργεία άργησαν να φθάσουν. Πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν ακόμη και με γυμνά χέρια να μετακινήσουν ερείπια, περιμένοντας μια βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ.

«Απλώς περνούσαν χωρίς να σταματήσουν», αφηγείται η Μπάρμπαρα Παλάσιος που, μαζί με συγγενείς άλλων πέντε αγνοουμένων, έστησε αυτοσχέδιο μπλόκο στον κεντρικό δρόμο.

Μέλη της Πολιτικής Προστασίας, πυροσβέστες και ορισμένοι εθελοντές αναγκάστηκαν να σταματήσουν κοντά στα χαλάσματα.

Πίνοντας λίγες γουλιές νερό, η Μπάρμπαρα παρακολουθεί νευρικά την επιχείρηση. Χέρι-χέρι απομακρύνονται σωροί ερειπίων, μέσω μιας αλυσίδας που έχουν σχηματίσει μερικές δεκάδες άνθρωποι.

Ο Λουίς Φλόρες αδειάζει έναν κουβά με σπασμένα πλακάκια, πέτρες και χώμα. «Είναι πολύ δύσκολο. Τα κάνουμε όλα αυτά με γυμνά χέρια», λέει ο 54χρονος καταστηματάρχης. «Ανασύραμε τέσσερις επιζώντες, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού κοριτσιού. Και τρεις νεκρούς», αφηγείται.

«Η κυβέρνηση δεν ήταν προετοιμασμένη να ανταποκριθεί σε τέτοια καταστροφή», λέει ο Χεσούς, ένας εθελοντής που δεν θέλησε να γνωστοποιήσει το επώνυμό του.

«Δεν θα φύγω»

Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, ακούγονται επευφημίες για την άφιξη ενός εκσκαφέα. «Επιτέλους, ήρθαν τα μηχανήματα», λέει κάποιος. Ο εκσκαφέας ανοίγει μεγάλα περάσματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Μπάρμπαρα Παλάσιος περπατάει νευρικά ανάμεσα στα ερείπια, καθώς διασώστες ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις της και αναζητούν τον σύζυγό της. «Δεν θα φύγω μέχρι να βγάλουν τον άντρα μου από εδώ», υπογραμμίζει.

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Όταν μια 25μελής ομάδα του μεξικανικού στρατού, με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, έρχεται για να συμμετάσχει στην επιχείρηση, η Μπάρμπαρα μόλις που μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Δυο σκυλιά ερευνούν την περιοχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι στρατιώτες ζητούν από τους παρευρισκόμενους να μην κάνουν θόρυβο. Τη σιωπή διακόπτει μια ομάδα μοτοσικλετιστών που καταφθάνει κορνάροντας, μεταφέροντας νερά και δωρεές.

«Είναι κανείς εδώ; Φωνάξτε ή κάντε λίγο θόρυβο. Τώρα!», φωνάζει ένας στρατιώτης. Τρεις συνάδελφοί του προχωρούν προς τα ερείπια και σκύβουν για να ακούσουν καλύτερα.

Δεν ακούγεται το παραμικρό. Πέφτει το σκοτάδι, χωρίς κάποιο σημάδι ζωής από τον Τζόναθαν.

Η Μπάρμπαρα είναι «σε κατάσταση σοκ», εξηγεί η 37χρονη αδερφή της, Άλις Παλάσιος. Φαίνεται πως «δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί την πραγματικότητα», θρηνεί.