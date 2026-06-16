«Η επιδίωξη της ειρήνης πρέπει να συνοδεύεται από μια συγκεκριμένη δέσμευση για δικαιοσύνη, ανάπτυξη και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών» δήλωσε ο πάπας Λέων.

Την ελπίδα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πραγματικά εξέφρασε ο πάπας Λέων, σχολιάζοντας την είδηση περί μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις τελευταίες εξελίξεις, ο ποντίφικας δήλωσε πως «Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελείωσε πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμη να διευθετηθούν».

Συμπλήρωσε ακόμα πως «πρέπει πάντα να ακολουθούμε την οδό του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Ελπίζουμε να φτάσουμε, όντως, σε μια λύση». Ο πάπας Λέων ευχήθηκε, επίσης, να μπορέσουν να γίνουν παρελθόν τα πυρηνικά όπλα και το καλό των λαών να αποτελέσει σαφή προτεραιότητα.

«Η επιδίωξη της ειρήνης πρέπει να συνοδεύεται από μια συγκεκριμένη δέσμευση για δικαιοσύνη, ανάπτυξη και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών», δήλωσε ο πάπας Λέων.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ