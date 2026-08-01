Ο καπνός διένυσε περισσότερα από 750 χιλιόμετρα.

Οι μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Νότιας Βοιωτίας, της Αττικής και της Αργολίδας άφησαν ισχυρό αποτύπωμα όχι μόνο στο έδαφος, αλλά και στην ατμόσφαιρα.

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι ο καπνός από τα πύρινα μέτωπα ταξίδεψε εκατοντάδες χιλιόμετρα, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της νότιας Ελλάδας και φτάνοντας μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι εικόνες που κατέγραψε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Meteosat-12 της EUMETSAT τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 1 Αυγούστου δείχνουν το εκτεταμένο νέφος καπνού που δημιουργήθηκε από τις πυρκαγιές οι οποίες παρέμεναν ενεργές καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η μεγαλύτερη συμβολή στο φαινόμενο προήλθε από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, κοντά στο Πόρτο Γερμενό, όπου οι ισχυροί άνεμοι τροφοδότησαν συνεχώς το πύρινο μέτωπο και δυσκόλεψαν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο καπνός μεταφέρθηκε από τα ισχυρά ρεύματα της ατμόσφαιρας, καλύπτοντας μεγάλο τμήμα της Ανατολικής και Νότιας Πελοποννήσου.

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Το εντυπωσιακότερο στοιχείο, ωστόσο, είναι η απόσταση που διένυσε το νέφος. Σύμφωνα με την ανάλυση των επιστημόνων, ο καπνός επεκτάθηκε σε μήκος μεγαλύτερο των 750 χιλιομέτρων, φτάνοντας έως τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Το φαινόμενο αποτυπώνει τη σφοδρότητα των πυρκαγιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορούν να μεταφέρουν τα σωματίδια του καπνού σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.