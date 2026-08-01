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Θα εμφανιστεί προφανώς όταν εκλείψει ο κίνδυνος και έρθει η ώρα των μέτρων υπέρ των πληγέντων!

Ως και η αύξηση του αφορολόγητου των φιλοδωρημάτων στην εστίαση έγινε με ανακοίνωση του πρωθυπουργού!

Αντιθέτως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «εξαφανίστηκε» από το μέτωπο των πυρκαγιών, παρότι οι φωτιές μαίνονται αυτές τις ημέρες και οι συνέπειές τους είναι καταστροφικές.

Όλα «φορτώνονται» πάνω στον αρμόδιο υπουργό Ευάγγελο Τουρνά, που δεν είναι καν πολιτικός αλλά απόστρατος πτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Βεβαίως ο πρωθυπουργός θα εμφανιστεί όταν "ξεθυμάνουν" τα μποφόρ και όταν ανακοινωθούν μέτρα υπέρ των πληγέντων!

Πάνω απ'όλα η εικόνα του!

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Ε.Σ.