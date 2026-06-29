Πότε η Μαρία Σάκκαρη είπε για τον γιο του πρωθυπουργού «Θεέ μου, δεν θέλω να τον χάσω».

Ένα... μικρό γάμο με 500-600 άτομα προανήγγειλε η Μαρία Σάκκαρη το επόμενο καλοκαίρι με τον γιο του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Ξέρεις πως είναι οι ελληνικοί γάμοι! Σχεδιάζουμε έναν μικρό γάμο, δηλαδή με 500-600 καλεσμένους. Θα είναι πολύ ωραία, ανυπομονώ», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Tennis Channel και την Άιλα Τομλιάνοβιτς.

Ταυτόχρονα μίλησε και για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη:

«Από νωρίς στη σχέση μας ήξερα ότι είναι ο ένας, στους 3-4 μήνες σχέσης. Είχε έρθει να με δει στο Roland Garros του 2021, που έφτασα στα ημιτελικά. Μου έφερε γούρι! Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργείς κοινές εμπειρίες με τον σύντροφό σου και εκείνο το καλοκαίρι ένιωσα έναν ξεχωριστό δεσμό. Είχαμε πάει διακοπές στην Κρήτη και σκεφτόμουν ότι δεν θέλω να χάσω ποτέ αυτόν τον άνθρωπο».

Ένας γάμος που θα είναι στοίχημα η δημοσιότητα που θα του επιτραπεί να δοθεί.

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Ε.Σ.