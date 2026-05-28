Η Σάκκαρη πέρασε στις «32» του Roland Garros.

Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά έκανε την ανατροπή και πήρε το «εισιτήριο» για τον τρίτο του Roland Garros, δείχνοντας «νοοτροπία πολεμίστριας», όπως σχολίασε η WTA.

Η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια νίκησε με 6-7 (7), 6-3, 6-3 την Αμερικανίδα Κλερ Λιου, σε 2 ώρες και 38 λεπτά, για να περάσει στις «32», για πρώτη φορά από το 2021, όταν είχε φτάσει στα ημιτελικά. Επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Πολωνή Μάγια Τσουαλίσκα, η οποία απέκλεισε τη Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς με 6-4, 6-0.

Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε θρίλερ, αφού η Σάκκαρη προηγήθηκε με 4-1, αλλά η Λιου «απάντησε», η Ελληνίδα τενίστρια έχασε σετ πόιντ και η Αμερικανίδα με τρεις σερί πόντους πήρε το σετ.

Στο δεύτερο, η Σάκκαρη βρέθηκε να χάνει με 3-0, αλλά άρχισε να πιάνει ρυθμό, πήρε το σετ και ισοφάρισε σε 1-1. Στο τρίτο σετ, παρότι η Αμερικανίδα έβρισκε απαντήσεις, η Σάκκαρη ήταν αποφασισμένη για τη νίκη, την οποία και πήρε τελικά.