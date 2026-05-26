Έκλεψε την παράσταση με μαύρο «βραδινό» σύνολο και χρυσή αγωνιστική εμφάνιση, στην πρεμιέρα της στο Roland Garros.

Όπως στο Αυστραλιανό Όπεν, έτσι και το Roland Garros, η Ναόμι Οσάκα έκλεψε την παράσταση με το σύνολο που επέλεξε στην πρεμιέρα της, που θύμισε Met Gala.

Η κάτοχος τεσσάρων Γκραν Σλαμ εμφανίστηκε για το ματς της κόντρα στη Λάουρα Σίγκεμουντ με ένα μαύρο «βραδινό» σύνολο, το οποίο περιελάμβανε μακριά φούστα και όταν το έβγαλε, προκειμένου να ξεκινήσει η δράση, αποκάλυψε μια εξίσου εντυπωσιακή χρυσή αγωνιστική εμφάνιση.

Το σύνολο της Ναόμι Οσάκα ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του σχεδιαστή Kevin Germanier με τη Nike.

Η είσοδος της Ναόμι Οσάκα για την πρεμιέρα της στο Roland Garros

Φωτογραφίες: AP