Όπως στο Αυστραλιανό Όπεν, έτσι και το Roland Garros, η Ναόμι Οσάκα έκλεψε την παράσταση με το σύνολο που επέλεξε στην πρεμιέρα της, που θύμισε Met Gala.
Η κάτοχος τεσσάρων Γκραν Σλαμ εμφανίστηκε για το ματς της κόντρα στη Λάουρα Σίγκεμουντ με ένα μαύρο «βραδινό» σύνολο, το οποίο περιελάμβανε μακριά φούστα και όταν το έβγαλε, προκειμένου να ξεκινήσει η δράση, αποκάλυψε μια εξίσου εντυπωσιακή χρυσή αγωνιστική εμφάνιση.
Το σύνολο της Ναόμι Οσάκα ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του σχεδιαστή Kevin Germanier με τη Nike.
Η είσοδος της Ναόμι Οσάκα για την πρεμιέρα της στο Roland Garros
Φωτογραφίες: AP