Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Τρίτη 26 Μαΐου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαριάντα Πιερίδη, την αγαπημένη τραγουδίστρια που φέτος κλέβει τις εντυπώσεις με τις μεταμορφώσεις της στο εμβληματικό show του ΑΝΤ1 «Υour Face Sounds Familiar».

Η Μαριάντα μιλά για την καθημερινότητά της και το δέσιμο που έχει με τον μονάκριβο γιο της. Στη συνέχεια, αναφέρεται στην προσωπική της ζωή και παραδέχεται πως ο έρωτας δεν ήταν πάντα σύμμαχός της, τονίζοντας ότι διαθέτει μεγάλη υπομονή, όμως, όταν φτάσει στα όριά της παίρνει καταλυτικές αποφάσεις. Θυμάται πόσους γάμους έχει κάνει; Θα έλεγε «ναι» σε έναν ακόμα;

Γιατί θέλει να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού μόνη της; Τι είναι αυτό που την εξιτάρει τόσο πολύ στο «Υour Face Sounds Familiar» και γιατί νιώθει άγχος και στρες; Γιατί χαρακτηρίζει τον Γιώργο Θεοφάνους ακριβοδίκαιο;

Παράλληλα, γυρίζει τον χρόνο πίσω στην Eurovision του 1995, όταν έκανε back vocals στην Ελίνα Κωνσταντοπούλου, και σχολιάζει τη φετινή νικήτρια Dara με το «Bangaranga».

Τέλος, δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει τηλεοπτικά με μία καλοκαιρινή εκπομπή, αφού η τηλεόραση τη μεταμορφώνει σε ένα παιδί που μπαίνει σε παιδότοπο.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show», είναι και ο ταλαντούχος τραγουδιστής και δημιουργός Χρήστος Σαντικάι.

Από το παιδί-θαύμα, που τραγουδούσε χωρίς φόβο μπροστά σε όλους, μέχρι τον σημερινό «ντροπαλό» καλλιτέχνη, που μεταμορφώνεται πάνω στη σκηνή, ο Χρήστος ξεδιπλώνει άγνωστες πτυχές του εαυτού του.

Ως παιδί μεταναστών, μιλά για το bullying που βίωσε μικρός, αλλά και τη δύναμη που έπαιρνε από την οικογένειά του, η οποία τον θωράκιζε απέναντι σε όλα.

Θυμάται τον παιδίατρο που ανακάλυψε το ταλέντο του και παρότρυνε τη μητέρα του να τον γράψει σε ωδείο.

Με συγκίνηση, περιγράφει τη στιγμή που έμαθε πως η Λάουρα Νάργες είναι έγκυος, αλλά και τον τρόπο που της το ανακοίνωσε, αφού ήθελε να δει πρώτος το τεστ! Αναφέρεται με αγάπη στην οικογένειά τους και δηλώνει πως αισθάνεται τυχερός για την επιλογή του, η οποία τον δικαίωσε απόλυτα.

Παράλληλα, μιλά για τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί ως συνθέτης, έχοντας υπογράψει μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Απέναντί μου» για τον Θοδωρή Φέρρη, «Εμένα να ακούς» για τον Νίκο Οικονομόπουλο, «Το φορτηγό» για τη Νατάσα Θεοδωρίδου και το «Η γυναίκα της ζωής σου» για την Κατερίνα Λιόλιου, με την οποία συνεργάζεται φέτος στο «Romeo Club».

Τέλος, παρουσιάζει το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Ήρωας» και τραγουδά ζωντανά στο στούντιο επιτυχίες του, όπως το «Αναπνοή Ανατολή» που έγινε αμέσως viral στα social media.