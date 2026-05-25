«Δε θα ανεχτούμε ότι φταίνε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη τάξη τη συγκεκριμένη ώρα λες και οι ευθύνες για τη συντήρηση του κτιρίου αλλάζουν ανάλογα με την ώρα χρήσης(!)».

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πειθαρχική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για 22 εκπαιδευτικούς του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη, μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ταβανιού σε σχολική αίθουσα τον περασμένο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κ. Σωτηρίου», η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής προχώρησε σε κλήσεις για πειθαρχικό έλεγχο που πλέον αφορούν το σύνολο του συλλόγου διδασκόντων, συνολικά 22 εκπαιδευτικούς, μετά την αρχική διαδικασία που είχε ξεκινήσει για μικρότερο αριθμό εμπλεκομένων. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για στοχοποίηση του συλλόγου διδασκόντων και υποστηρίζουν ότι αντί να διερευνηθούν και να αποδοθούν ευθύνες για την κατάσταση του σχολικού κτιρίου και τη συντήρησή του, η διαδικασία στρέφεται κατά των ίδιων των εκπαιδευτικών.

«Διαταράσσεται η λειτουργία του σχολείου»

Όπως αναφέρουν, η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, καθώς εκπαιδευτικοί καλούνται σε απολογία, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται το καθημερινό πρόγραμμα μαθημάτων. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας στο σχολικό κτίριο και εκκρεμότητες ως προς την αποκατάσταση των ζημιών, χωρίς να υπάρχει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για τις ενέργειες των αρμόδιων φορέων.

Για το ζήτημα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 27 Μαΐου έξω από το σχολείο, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και γονέων, ενώ έχει ανακοινωθεί και στάση εργασίας έως δύο ωρών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται η πλήρης διερεύνηση του περιστατικού, η απόδοση ευθυνών στους αρμόδιους για τη συντήρηση του σχολικού κτιρίου και η διασφάλιση ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Όπως τονίζουν, η εκπαιδευτική κοινότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την ευθύνη για ζητήματα που σχετίζονται με τις κτιριακές υποδομές, ενώ ζητούν ασφαλείς και λειτουργικές συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης σημείωσε ότι «Πέφτει ταβάνι σε σχολείο, αλλά αντί να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, διώκουν εκπαιδευτικούς.Επόμενο βήμα μάλλον:

δίωξη στο ταβάνι για «ανάρμοστη πτώση» και στη βαρύτητα για «υπονόμευση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου».

Tι καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί: «Εκτός κάδρου» οι πραγματικοί υπεύθυνοι για τη συντήρηση και ασφάλεια των σχολικών κτιρίων

«Η ΔΙΠΕ Αν. Αττική προχωρά σε μια έωλη διαδικασία ΕΔΕ όπως εκδηλώνεται, με σωρεία ουσιαστικών νομικών και υπηρεσιακών παραβάσεων και αυθαιρεσιών για τις οποίες επιφυλάσσονται να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί και οι νομικοί με τους οποίους συνεργάζεται το σωματείο. Επιχειρούν να μετατοπιστούν οι ευθύνες για τις συνέπειες από την πτώση του ταβανιού και να «βγάλουν από το κάδρο» της συζήτησης τους πραγματικούς υπευθύνους. Διάλυση της λειτουργίας του σχολείου από τη ΔΙΠΕ Αν. Αττικής η οποία επιλέγει

να διαλύσει κυριολεκτικά τη λειτουργία του σχολείου– με 5 εκπαιδευτικούς απόντες κάθε μέρα – και τους μαθητές των αντίστοιχων τάξεων στο σπίτι τους, αδιαφορώντας για το τι θα κάνουν οι γονείς τα παιδιά που μένουν στο σπίτι!

να διαταράξει το ήρεμο παιδαγωγικό κλίμα, να “τινάξει στον αέρα” το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών τις κρίσιμες μέρες του τελευταίου μήνα της σχολικής χρονιάς. (δραστηριότητες, πρόβες, γιορτές, παραστάσεις, παρουσιάσεις προγραμμάτων, επισκέψεις, εκδρομές, αθλητικές δραστηριότητες κλπ)

να διαταράξει εκτός από τον οικογενειακό προγραμματισμό και την ψυχολογία των εκπαιδευτικών, παιδιών και των γονέων και την αναγκαία ηρεμία του εκπαιδευτικού τους έργου για το κλείσιμο- ανατροφοδότηση εκπαιδευτικών -μαθητών.

να σπιλώσει την εκπαιδευτική ακεραιότητα εκπαιδευτικών δημόσιων λειτουργών που υπηρετούν με συνέπεια το δημόσιο σχολείο και να τους αντιμετωπίζει ως ένοχους για ένα γεγονός που δεν εμπίπτει σε καμία ποινική, διοικητική, πειθαρχική παραβίαση.





Όλο αυτό το διάστημα αυτοί που παραγγέλνουν και διεξάγουν την ΕΔΕ δεν μπήκαν στον κόπο να επισκεφτούν το σχολείο – και όσοι ήρθαν να επιδώσουν τις κλήσεις – δεν ανέβηκαν στον όροφο και να δουν με τα μάτια τους την έκταση του προβλήματος και την σημερινή κατάσταση των ταβανιών και το τι προκάλεσε την ΕΔΕ που διενεργούν. Τονίζουμε ότι το νέο αυτό «χτύπημα» της ΔΙΠΕ Αν. Αττικής έρχεται σε συνέχεια του μπαράζ διώξεων των 2 τελευταίων ετών ενώ εμπεδώνει τη νέα τακτική της Δνσης να επιτίθεται σε ολόκληρο το σύλλογο διδασκόντων ενός σχολείου!!! Όταν όλη η εκπαίδευση στην Ελλάδα μετατρέπεται σε πειθαρχοδικείο καθ΄ υπόδειξη Κυβέρνησης ΝΔ και Υπουργείου διάλυσης της Παιδείας η Διεύθυνση Π.Ε Ανατολικής Αττικής κρατάει επάξια τα σκήπτρα διώξεων με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά!!

Οι βασικές συνδικαλιστικές ελευθερίες και διεκδικήσεις αλλά ακόμη και τυχαία γεγονότα της καθημερινής ζωής ασύνδετα με εκπαιδευτικά ή διοικητικά καθήκοντα ποινικοποιούνται με χουντικής έμπνευσης τρόπο.

Επισημαίνουμε στον ΔΙΠΕ Αν. Αττικής ότι οι εκπαιδευτικοί που αναφέρουμε παραπάνω και όλοι οι υπόλοιποι πανελλαδικά μόνιμοι και αναπληρωτές είναι αυτές και αυτοί που κρατάνε όρθια τα σχολεία μας, στηρίζουν την οικογένεια, τους μαθητές και δίνουν μάχη μέσα κι έξω από το σχολείο να το διατηρήσουν δημόσιο και δωρεάν όταν η κυβέρνηση το ξεπουλά στους ιδιώτες και εξαναγκάζει τους γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη για τα αυτονόητα της μόρφωσης των παιδιών τους.

Δε θα ανεχτούμε την «ανεστραμμένη» πραγματικότητα που βιώνουμε σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Όπως δε θα δεχτούμε ότι φταίνε οι επιβάτες του τρένου που συγκρούστηκε επειδή μπήκαν στο τρένο, έτσι δε θα ανεχτούμε ότι φταίνε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη τάξη τη συγκεκριμένη ώρα λες και οι ευθύνες για τη συντήρηση του κτιρίου αλλάζουν ανάλογα με την ώρα χρήσης(!) και να πέσουν ευθύνες σε εκπαιδευτικούς που δίνουν και την ψυχή τους για τους μαθητές τους.

Απαιτούμε από τη ΔΙΠΕ Αν. Αττικής