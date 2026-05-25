Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» παραχώρησε η Μαρίνα Σπανού, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Akyla και στην παρουσία του στη φετινή Eurovision.

Όπως ανέφερε γνώριζε κοινωνικά και καλλιτεχνικά τον 27χρονο ερμηνευτή προτού αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Όταν ρωτήθηκε για εκείνο, η Μαρίνα Σπανού επισήμανε: «Τον Akyla τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και ως καλλιτέχνη και κοινωνικά, έχουμε συναναστραφεί στο παρελθόν. Είναι ένα πολύ δυναμικό άτομο, ένας φοβερός καλλιτέχνης. Έκανε το όνειρό του αυτός και ανέβηκε σε μία μεγάλη σκηνή. Και πιστεύω το απόλαυσε, από αυτό που καταλαβαίνω που λέει. Είναι τρομερά σημαντικό να στηρίζουμε όλοι εμείς τα νέα παιδιά και τα νέα παιδιά να στηρίζουν εμάς».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη φετινή Eurovision, ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που πέρασε ωραία (σ.σ ο Akylas). Παρακολούθησα στενά τη Eurovision γιατί ήμουν στην επιτροπή. Είμαι περήφανη που είναι περήφανος για τον εαυτό του».