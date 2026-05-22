Η νικήτρια της Eurovision 2026, συνάντησε τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας για να τη συγχαρεί για την πρώτη νίκη που χάρισε στη χώρα. Όσα έγιναν στη συνάντηση.

Ανατρεπτική ήταν η είσοδος της Dara, της νικήτριας της Eurovision 2026, στη συνάντηση που είχε σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, με τον Πρωθυπουργό της χώρας Ρούμεν Ράντεφ.

Η ερμηνεύτρια, ανέβηκε στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης προκειμένου να ερμηνεύσει το «Bangaranga», ένα τραγούδι που ξεσήκωσε το στάδιο της Βιέννης και κέρδισε υψηλές βαθμολογίες τόσο από τις κριτικές επιτροπές όσο και από το κοινό.

Έτσι, με 516 βαθμούς, έκανε την ανατροπή και στέφθηκε η νικήτρια της φετινής διοργάνωσης με τη Βουλγαρία να κοιτάει πλέον προ τη Eurovision 2027.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η διοργάνωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Σόφια.

Σήμερα ωστόσο, Παρασκευή, σχεδόν μία εβδομάδα μετά από τη νίκη η Dara πραγματοποίησε συνάντηση με το πρωθυπουργό στην οποία έφτασε… τρέχοντας, καθώς άργησε.

Όπως αναφέρουν και δημοσιεύματα της bta.bg κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ρούμεν Ράντεφ χάρισε μια «πλούσια» ανθοδέσμη στην ερμηνεύτρια, ενώ παράλληλα της εκδήλωσε τη χαρά του σημειώνοντας: «Η μεγάλη νίκη της Eurovision είναι δική σας και της ομάδας σας και θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του βουλγαρικού λαού, ο οποίος χρειάζεται θριάμβους σαν κι αυτόν για να πιστέψει στον εαυτό του».

Οι ίδιες πληροφορίες και δημοσιεύματα, θέλουν τον πρωθυπουργό να ανακοινώνει ότι οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση του 2027 θα ξεκινήσουν άμεσα: «Σήμερα, κάνουμε το πρώτο βήμα για τη διοργάνωση της Eurovision 2027, για άλλη μια φορά χάρη στην Ντάρα και την ομάδα της. Πιστεύω ότι αυτή η τεράστια επιτυχία θα μας εμπνεύσει να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας».