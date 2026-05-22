Οι Μαδριλένοι εμπόδιο του Ολυμπιακού για το 4ο αστέρι.

Νικήτρια την Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε ο «ισπανικός» εμφύλιος κόντρα στη Βαλένθια, η οποία επικράτησε με σκορ 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας.

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Φενέρμπαχτσε με σκορ 79-61, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άλεκ Πίτερς με 17 πόντους.

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους ξανά σε τελικό, μετά το Final Four του Κάουνας το 2023, στο οποίο οι Ισπανοί είχαν κατακτήσει το τρόπαιο με σκορ 79-78.

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 24/05 στις 21:00, με την ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens να αναμένεται κάτι παραπάνω από καυτή.

Με Χεζόνια οδηγό η Ρεάλ πέρασε στον τελικό

Οι Μαδριλένοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος σημείωσε οκτώ πόντους στα πρώτα λεπτά και βοήθησε την ομάδα του να προηγηθεί με 8-13. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τους αντιπάλους, με τον Τέιλορ να φτάνει επίσης τους οκτώ πόντους και να δίνει προβάδισμα με 15-13.

Το παιχνίδι απέκτησε γρήγορο ρυθμό από νωρίς, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν συνεχώς και την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 28-26.

Στη δεύτερη περίοδο η Ρεάλ ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της. Ο Φελίζ πέτυχε δύο συνεχόμενα τρίποντα για το 35-39 στο 13ο λεπτό, ενώ λίγο αργότερα οι Μαδριλένοι έφτασαν στο +9 (35-44), ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα.

Παρά το γεγονός ότι η Ρεάλ έφτασε και σε διψήφια διαφορά, οι αντίπαλοί της παρέμειναν κοντά στο σκορ, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 56-62. Οι συνολικά 118 πόντοι των δύο ομάδων αποτέλεσαν μάλιστα ρεκόρ παραγωγικότητας σε πρώτο ημίχρονο στην ιστορία των Final Four.

Στο δεύτερο μέρος, τα ποσοστά ευστοχίας έπεσαν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, ωστόσο η Ρεάλ κυριάρχησε στα ριμπάουντ. Μόνο στην τρίτη περίοδο οι παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο πήραν εννέα επιθετικά ριμπάουντ, στοιχείο που τους επέτρεψε να διατηρήσουν τον έλεγχο και να κλείσουν το δεκάλεπτο μπροστά με 73-86.

Στην τελευταία περίοδο η ομάδα της Μαδρίτης διαχειρίστηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα τη διαφορά της και «σφράγισε» την πρόκριση στον τελικό. Η μοναδική ανησυχία για τη Ρεάλ ήταν ο τραυματισμός του Ουσμάν Γκαρούμπα, ο οποίος αποχώρησε πριν το τέλος της αναμέτρησης και πλέον η κατάστασή του παρακολουθείται ενόψει του τελικού. Ο ασύλληπτος Μάριο Χεζόνια ξεχώρισε με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Απόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού έναντι της Φενέρ

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι με την κλασική αρχική πεντάδα (Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ) και πρωταγωνιστή τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος βοήθησε σημαντικά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 12-0 στα πρώτα λεπτά, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Άλεκ Πίτερς ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοση του Ολυμπιακού, δίνοντας λύσεις στο σκοράρισμα και αυξάνοντας τη διαφορά ακόμη και στους 16 πόντους. Παρά την προσπάθεια της τουρκικής ομάδας να μειώσει πριν το ημίχρονο, οι Πειραιώτες διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση για τον Ολυμπιακό, που έφτασε γρήγορα στο +18, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τόσο τον Σάσα Βεζένκοφ όσο και τον Ντόρσεϊ. Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι μειώνοντας τη διαφορά στην τελευταία περίοδο, όμως οι παίκτες του Μπαρτζώκα αντέδρασαν άμεσα.

Καθοριστικό ρόλο στο φινάλε είχε και πάλι ο Πίτερς, ο οποίος με συνεχόμενους πόντους και εύστοχο τρίποντο «κλείδωσε» ουσιαστικά τη νίκη για τον Ολυμπιακό μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Πίτερς με 17 πόντους, ο Βεζένκοφ με 16 και ο Ντόρσεϊ με 15, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Μιλουτίνοβ, που κυριάρχησε στα ριμπάουντ.