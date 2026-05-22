Παράσταση για ένα ρόλο αποδείχθηκε ο πρώτος ημιτελικός του Final Four 2026.

Παίζοντας κυρίαρχο μπάσκετ και με άμυνα από ατσάλι, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 79-61 της Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι με την κλασική αρχική πεντάδα και πρωταγωνιστή τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος βοήθησε σημαντικά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 12-0 στα πρώτα λεπτά, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους.

https://x.com/EuroLeague/status/2057867157275361601

Στη δεύτερη περίοδο, ο Άλεκ Πίτερς ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοση του Ολυμπιακού, δίνοντας λύσεις στο σκοράρισμα και αυξάνοντας τη διαφορά ακόμη και στους 16 πόντους. Παρά την προσπάθεια της τουρκικής ομάδας να μειώσει πριν το ημίχρονο, οι Πειραιώτες διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα.

{https://x.com/EuroLeague/status/2057868361476849776}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση για τον Ολυμπιακό, που έφτασε γρήγορα στο +18, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τόσο τον Σάσα Βεζένκοβ όσο και τον Ντόρσεϊ. Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι μειώνοντας τη διαφορά στην τελευταία περίοδο, όμως οι παίκτες του Μπαρτζώκα αντέδρασαν άμεσα.

Καθοριστικό ρόλο στο φινάλε είχε και πάλι ο Πίτερς, ο οποίος με συνεχόμενους πόντους και εύστοχο τρίποντο «κλείδωσε» ουσιαστικά τη νίκη για τον Ολυμπιακό μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.

{https://x.com/EuroLeague/status/2057870535392973293}

Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Πίτερς με 17 πόντους, ο Βεζένκοβ με 16 και ο Ντόρσεϊ με 15, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Μιλουτίνοβ, που κυριάρχησε στα ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε τη θέση του στον τελικό της Κυριακής και περιμένει τον αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από τον ημιτελικό Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης.

{https://x.com/EuroLeague/status/2057873844715553088}

Δείτε εδώ όσα έγιναν

Δείτε στιγμιότυπα

{https://x.com/EuroLeague/status/2057873844715553088}

{https://x.com/EuroLeague/status/2057871561793671590}

Οι δηλώσεις

{https://exchange.glomex.com/video/v-dipdhrlwol7d?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dipdjfc9n1c1?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dipdflxehfmp?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dipdgknf36t5?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dipdejubwb8h?integrationId=40599v1wlakx6ykh}