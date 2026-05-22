Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νησίδας Στύρα, έπειτα από εισροή υδάτων και προσάραξη αλιευτικού σκάφους με επτά επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και δύο ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν στην επιχείρηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές, γεγονός που διευκολύνει τις προσπάθειες των Αρχών για την ασφαλή διαχείριση του συμβάντος.