Η Jessie J με μία ιδιαίτερη δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ανακοίνωσε ότι απαλλάχθηκε από τον καρκίνο, με μορφή του οποίου είχε διαγνωστεί αρχικά τον Ιούνιο του 2025.

Η ερμηνεύτρια, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της people.com, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και λίγο αργότερα υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 21 Μαΐου, απεικονίζεται σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο, και μιλώντας στην κάμερα ανέφερε: «Λοιπόν, επέστρεψα για το ετήσιο τσεκ – απ μου. Στην πραγματικότητα κοροϊδεύω τον εαυτό μου, δεν θα πω ψέματα. Μου είπαν ότι δεν θα υπάρξει σκιαγραφικό, αλλά νομίζω ότι υπάρχει τελικά», ανέφερε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια ανασήκωσε το χέρι της στην κάμερα.

Μάλιστα, όπως εξήγησε για να υποβληθεί στις απαραίτητες μαγνητικές τομογραφίες θα έπρεπε να παραμείνει στο κλειστό μηχάνημα για κάποια ώρα, γεγονός που της προκαλεί άγχος καθώς έχει κλειστοφοβία: «Πρέπει να πάω για μαγνητική τομογραφία. Κάνω πως δεν έχω κλειστοφοβία», σχολίασε.

Στην λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε με ενθουσιασμό: «Τα αποτελέσματα είναι ότι είμαι ελεύθερη από καρκίνο. Έκλαιγα με λυγμούς για ώρες και μετά κατάφερα να αναπνεύσω έπειτα από έναν χρόνο», έγραψε μη μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό και τη χαρά της.