Η Κάιλι Μινόγκ διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε νεαρή ηλικία. Μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ, αναφέρεται στον συναισθηματικό αντίκτυπο της ασθένειας.

Η Κάιλι Μινόγκ είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγο πριν από τα σαράντα της χρόνια τον οποίο και καταπολέμησε, με το γεγονός να παραμένει ζωντανό μέσα της με πολλούς τρόπους, όπως ανέφερε.

Σχεδόν δύο δεκαετίες από την πρώτη διάγνωση και τις θεραπείες η τραγουδίστρια μιλάει για το συναισθηματικό αντίκτυπο που είχε η περιπέτεια αυτή στη ζωή της, μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix αφιερωμένο στην ίδια.

Κατά τη διάρκεια της ταινίας, η 57χρονη, πλέον, ερμηνεύτρια μιλάει για την περιπέτεια με την υγεία της, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο πόσο της άλλαξε τον τρόπο σκέψης.

«Από πού να αρχίσω; Το πρώτο συναίσθημα ήταν το σοκ. Προσπαθείς ξαφνικά να καταλάβεις κάτι που δεν είχες σκεφτεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Είναι ένα βίαιο μάθημα. Πρόκειται για μια εμπειρία βαθιά και ριζωμένξη, που παραμένει ζωντανή μέσα μου μέχρι σήμερα», εκμυστηρεύεται αρχικά η σταρ.

Το ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του BBC, χωρίζεται σε τρία μέρη με την ερμηνεύτρια να κάνει έναν απολογισμό για τη ζωή της. Από τα πρώτα της βήματα στη μουσική σκηνή και την καριέρα της μέχρι και την αντιμετώπιση που είχε σε πολλές περιπτώσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

«Μου το έχουν ζητήσει πολλές φορές και πάντα έλεγα όχι. Αν όχι τώρα, πότε;», τόνισε μιλώντας στο BBC London.

Κάνοντας μία αναδρομή στα πρώτα της βήματα ανέφερε: «Όταν βλέπω μερικά από αυτά τα πλάνα, εξακολουθώ να είμαι τόσο μπερδεμένη όσο ήμουν ακόμα και ως 19χρονη. Μερικές φορές ένιωθα σαν να ήμουν απλώς ταπείνωση και να έπρεπε να καθίσω μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να το διαχειριστώ».

Μάλιστα, όπως εξήγησε δεν θεωρεί πιθανή μία τέτοια διαχείριση των μέσων πλέον: «Τελικά, έπρεπε απλώς να κάνω το βήμα και να ανοιχτώ λίγο περισσότερο», πρόσθεσε.