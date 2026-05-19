«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, απόψε τα μεσάνυχτα στον ΑΝΤ1.

Απόψε, Τρίτη 19 Μαΐου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Kira May Cry, εγγονό του θρυλικού ερμηνευτή Μανώλη Αγγελόπουλου.

Ο νεαρός καλλιτέχνης εξηγεί πως το καλλιτεχνικό του όνομα προέρχεται από την αγάπη του για τα ιαπωνικά anime, ενώ εξομολογείται ότι το βάρος του ονόματος του παππού του και του μπαμπά του, τον έκανε να καταπιέζει την αγάπη του για τη μουσική.

Ο Kira May Cry σοκάρει μιλώντας για τη μάχη του με την κατάθλιψη, περιγράφει τη συγκίνηση, όταν οι παλαιότεροι μαθαίνουν την καταγωγή του, αλλά και την ανάγκη του να κερδίζει τα πάντα με την αξία του, διατηρώντας ακόμα και την πρωινή του δουλειά.

Στη συνέχεια, ο πατέρας του, Στάθης Αγγελόπουλος, του κάνει έκπληξη και εμφανίζεται στο στούντιο της εκπομπής.

Ο Στάθης αποκαλύπτει τις προσπάθειες για τη δημιουργία ταινίας για τη ζωή του πατέρα του, για το εκρηκτικό χιούμορ του και για το κατεστημένο που έσπασε, όταν εμφανίστηκε πρώτη φορά στον Λυκαβηττό.

Στη συνέχεια, δηλώνει περήφανος που ο Μανώλης πατάει στα πόδια του και έχει χαράξει τη δική του πορεία.

Τέλος, ο Kira May Cry παρουσιάζει τον πρώτο του βιωματικό δίσκο «Πληγές» και πατέρας και γιος ερμηνεύουν μαζί το ντουέτο τους «Αν ακόμα», το οποίο έχει ήδη γίνει απόλυτο viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=q5p8gQinzkc}

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον PanMar777, τον viral «ροκ σταρ» του Instagram με τα luxury αυτοκίνητα και το ιδιαίτερο στυλ. Γιατί δεν αποκαλύπτει ποτέ το πραγματικό του όνομα; Πώς κατάφερε να χαλιναγωγήσει το έντονο ταπεραμέντο του, χωρίς να τοννοιάζει η κοινωνική αποδοχή;

Γιατί χαρακτηρίζει τον εαυτό του «Ιδέα»; Ο μυστηριώδης καλεσμένος εξομολογείται ότι πάντα «έγραφε» τους πάντες, γιατί πίστευε ότι όσοι τον αγαπούν ξέρουν ποιος πραγματικά είναι. Μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, τον αυτοδημιούργητο πατέρα του και την αγάπη που τρέφει για την οικογένειά του.

Σε μία κατάθεση ψυχής, περιγράφει τα 10 χρόνια που έζησε χωρίς κανέναν έλεγχο και αποκαλύπτει πώς τον έσωσε ο Θεός. Ποιοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν, όταν άρχισε να χάνει το μυαλό του; Σήμερα, δηλώνει περήφανα «καθαρός» εδώ και 7 χρόνια. Μιλάει για τη ζωή του στο Παρίσι, μία πόλη που απαιτεί ευγένεια και στυλ, χωρίς να νοιάζεται για τα χρήματα.

Ως συλλέκτης ρούχων και αξεσουάρ, εξηγεί γιατί δεν κρίνει ποτέ το ντύσιμο των άλλων και αποκαλύπτει τι έμαθε παρατηρώντας τα τσαλακωμένα ρούχα του Αριστοτέλη Ωνάση. Τέλος, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στα νέα παιδιά που χάνουν τον δρόμο τους και τα προτρέπει να επεξεργάζονται ό,τι βλέπουν, ενώ τους θυμίζει ότι η ελπίδα της νηφαλιότητας υπάρχει πάντα μέσα τους.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.