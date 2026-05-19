Ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε στην φιλική σχέση που διατηρεί με τους δύο συναδέλφους του.

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς – νωρίς», βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου, ο Αιμίλιος Χειλάκης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους δύο οικοδεσπότες του.

Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην επαγγελματική του ζωή, ενώ μεταξύ άλλων στάθηκε στην φιλική σχέση που διατηρεί με τον Γιάννη Μπέζο και τον Βλαδίμηρο Κυριακή, αποκαλώντας τους χαρακτηριστικά «πατέρα» και «αδερφό» αντίστοιχα.

Αφορμή γι’ αυτή την εξομολόγηση στάθηκε η ερώτηση της Μαρίας Ηλιάκη, η οποία αναφέρθηκε σε ένα μυστικό που του είχε πει στο παρελθόν συνάδελφός του κωμικός, με σκοπό να κατακτήσει το κωμικό στοιχείο:

«Είχατε πει σε μία συνέντευξη ότι όταν πρωτοκάνατε κωμωδία είχατε ζητήσει από ένα φίλος σας κωμικό ποιο είναι το μυστικό της κωμωδίας», ρώτησε η παρουσιάστρια με τον ηθοποιό να απαντά:

«Αρχικά, αυτό ο ηθοποιός είναι ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, μπορώ να πω ότι είναι ο αδερφός μου στο χώρο. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Αν λέω ότι έχω έναν πατέρα στον χώρο είναι ο Γιάννης Μπέζος και ο αδερφός μου ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Γιατί αυτοί οι δύο είναι δύο άνθρωποι που έχω θαυμάσει και έχω ζηλέψει. Και συνεχίζω να ζηλεύω. Κρατάω πάντα τη σχέση που έχω μαζί τους στη σχέση μαθητείας, γιατί είναι και μεγαλύτεροί μου…».

Σε ό,τι αφορά το μυστικό που του είχε χαρίσει ο φίλος του, προκειμένου να πετύχει στην κωμωδία, ανέφερε: «Ο Βλαδίμηρος μου αποκάλυψε το μυστικό ότι η κωμωδία είναι η διαχείριση της ανάγκης. Αν η διαχείριση της ανάγκης που έχει ο άνθρωπος στο δράμα σου δημιουργεί το απόλυτο «στρίμωγμα».. Στην κωμωδία φέρνει τον άνθρωπο που έχει τη βαθιά ανάγκη να σου θυμίζει πόσο γελοίο είναι το γελοίον του πράγματος», σημείωσε.

Και συνέχισε: «Αυτή η ανάγκη που γίνεται γελοιότητα είναι αυτή που μας θυμίζει ότι δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο και αυτό μας το θυμίζει η κωμωδία…».