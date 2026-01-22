Όσα ανέφερε ο Γιάννης Μπέζος για τους ηθοποιούς, τη σκηνοθεσία, την τηλεόραση και το θέατρο. Η συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Παπαδάκη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star» και την δημοσιογράφο Μαίρη Αργυριάδου, παραχώρησε συνέντευξη ο Γιάννης Μπέζος, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στον θεσμό της τηλεόρασης, στην υποκριτική, το θέατρο και τη σκηνοθεσία, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν είναι στα σχέδιά του να μπει στο Netflix.

Σχολιάζοντας την δυνατότητα των ηθοποιών να αναλαμβάνουν τα ηνία της σκηνοθεσίας κάποιας θεατρικής παράσταση, ανέφερε πως δεν πρόκειται για προαγωγή, αλλά συνήθως προκύπτει από ανάγκη: «Το να γίνονται σκηνοθέτες διάφοροι ηθοποιοί, είναι από ανάγκη, δεν είναι κάποια προαγωγή η σκηνοθεσία. Αν το θεωρούν ως βήμα παρακάτω και καλό για την καριέρα τους, δεν συμφωνώ».

Όσον αφορά το ταλέντο κάθε ανθρώπου, ο Γιάννης Μπέζος έκανε σαφές πως πρόκειται για ένα χάρισμα και όχι για κάτι που μπορεί να δημιουργηθεί μετ’ έπειτα: «Το ταλέντο είναι ένα χάρισμα με το οποίο έχεις γεννηθεί, η προσωπικότητα διαμορφώνεται όμως και θέλει προσπάθεια. Αν δεν την έχεις, το ταλέντο γλιστράει».

Και συμπλήρωσε: «Κάθε φορά που κάνω έναν ρόλο, τον κάνω σαν να είναι ο καλύτερος του πλανήτη, αλλιώς ξεκινάς ηττημένος. Είναι αυτή η μιζέρια που σιχαίνομαι αφόρητα, δεν τη θέλω καθόλου».

Η αναφορά του Γιάννη Μπέζου στην τηλεόραση και το Netflix

«Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix… δεν σημαίνει τίποτα», σχολίασε χαρακτηριστικά, ενώ αμέσως μετά απάντησε στο ερώτημα σχετικά με το αν υπάρχουν «βύσματα» στην δουλειά των ηθοποιών: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν βύσματα στη δουλειά μας, δεν τα έχω συναντήσει πλην ελαχίστων και ανώδυνων περιπτώσεων, όλα αυτά είναι υπερβολές του χώρου μας. Η τηλεόραση είναι άλλο πράγμα, μπορεί και η γιαγιά μου να παίξει».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: «Η διαχείριση του θυμού είναι μεγάλο κατόρθωμα, είμαστε έφηβοι. Ο έφηβος δεν ζει χωρίς τον θυμό του. Με τον μακαρίτη Γιώργο Παπαδάκη λέγαμε ότι σαν λαός έχουμε μια εφηβική διάθεση… Γνωριζόμασταν πολύ καλά για χρόνια, τον έβλεπα στο στούντιο και πίναμε καφέ. Δυστυχώς δεν σε ρωτάει κανείς πότε θα φύγεις…».

