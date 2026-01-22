Την αλλαγή στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 σχολίασε η Ελένη Χατζίδου το πρωί της Πέμπτης, ενώ λίγες ώρες αργότερα ο Κώστας Τσουρός, έδωσε την δική του απάντηση.

Επίσημα πλέον, η Κατερίνα Καραβάτου επιστέφει στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» και αντικαθιστά εκείνη της Ελένης Τσολάκη, «Πρωινό Σαββατοκύριακο», που λίγες ημέρες νωρίτερα διακόπηκε απρόοπτα. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, η Ελένη Χατζίδου, μέσω της εκπομπής «Breakfast@Star», σχολίασε τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις και την επιστροφή της παρουσιάστριας.

Επί της ουσίας, η Ελένη Χατζίδου, θέλησε να τοποθετηθεί και να σχολιάσει τόσο την συνθήκη της αντικατάστασης, όσο και το όνομα της νέας εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου: «Επιστρέφει η Κατερίνα Καραβάτου με μια πολύ μεγάλη αλλαγή που διαφοροποιεί την εκπομπή της από της Ελένης Τσολάκη…»

«Τώρα κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε, όχι εγώ, «μην ορκίζεσαι κιόλας». Και η Τσολάκη σημειωμένα τα είχε όλα τα Σαββατοκύριακα. Να πάνε όλα καλά να ριζώσει η εκπομπή και να μην έχει την τύχη ούτε της προηγούμενης ούτε των προηγούμενων χρόνων».

Όσον αφορά τον τίτλο της νέας εκπομπής, η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε λέγοντας πως φέρει την ίδια ονομασία με προηγούμενο πρότζεκτ: «Και κατοχυρωμένος να μην είναι ο τίτλος, λίγη φαντασία!».

Παρ’ όλα αυτά η εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου αναμένεται να ξεκινήσει 31 Ιανουαρίου στις 08:50.

Η απάντηση του Κώστα Τσουρού στο σχόλιο της Ελένης Χατζίδου για την Κατερίνα Καραβάτου

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Κώστας Τσουρός μέσω της εκπομπής του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε», θέλησε να σχολιάσει την τηλεοπτική επικαιρότητα, κάνοντας αντίστοιχα μία αιχμηρή παρατήρηση.

Έτσι, χαρακτήρισε τον σχολιασμό της Ελένης Χατζίδου ως ένα «ατυχές λογοπαίγνιο» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια, καλό είναι όλοι στην τηλεόραση να λέμε «με το καλό και να πάνε όλα καλά». Όχι να λέμε ότι και ο προηγούμενος αυτά έλεγε και δες που κατέληξε. Ήταν άκομψο, άσε το δυσοίωνο».

Με αφορμή την συζήτηση ο Κώστας Τσουρός σχολίασε και το ευρύτερο κλίμα που κυριαρχεί την συγκεκριμένη τηλεοπτική σεζόν, τονίζοντας πως μεταξύ των συναδέλφων θα πρέπει να υπάρχει περισσότερος σεβασμός: «Επειδή φέτος, ειδικά από την αρχή της χρονιάς, έχουμε ζήσει όλοι στο πετσί μία κατάσταση που νομίζω ότι ξέφυγε των ορίων. Τουλάχιστον τώρα, ας τη μαζέψουμε λιγάκι. Πέρασαν οι πρώτοι μήνες, φτάσαμε Γενάρη, δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο κακοί με τους συναδέλφους».

«Καλό είναι, επειδή όλοι σε ένα χώρο κινούμαστε και σε μια πιάτσα είμαστε, ας είμαστε εμείς ενωμένοι μεταξύ μας και να δίνει ο ένας στον άλλον την ευχή του με την καρδιά του. Θα σου πει και τώρα ότι δεν είπε ότι να κοπεί, αλλά αυτό το σχόλιο αυτό σημαίνει. Ότι κοίταξε να δεις, μην πιάνεις τα Σαββατοκύριακα γιατί και η Ελένη που τα είχε πιάσει, κοίτα που κατέληξε», κατέληξε ο παρουσιαστής.

