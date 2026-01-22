Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για το ρόλο του πατέρα στη ζωή ενός παιδιού.

Στο πλατό της εκπομπής «Το πρωινό», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όπου και συμμετείχε σε συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα και τους συνεργάτες του.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, όταν η συζήτηση επικεντρώθηκε στην οικογένεια και την απόκτηση παιδιών, ο γνωστό επιχειρηματίας, εξέφρασε την προσωπική του άποψη, για το ρόλο του πατέρα στην οικογένεια, αλλά και την επιθυμία του να αποκτήσει πολλά παιδιά στη ζωή του.

«Πάντα μ’ άρεσε να έχω συντροφιά και να είμαι σε σχέση, υπάρχουν άνθρωποι που δεν το βλέπουν αυτό το κομμάτι… Τι διαφορά έχει ο γάμος από μία πολύ σοβαρή σχέση που συγκατοικεί… Θέλω να κάνω πολλά παιδιά, μ’ αρέσουν τα παιδιά..», δήλωσε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τον ρόλο του πατέρα

Με αφορμή την ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα σχετικά με το πότε ο ίδιος συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο να γίνει πατέρας, ο ίδιος εξήγησε: «Και πριν (από τη γέννα). Έχει να κάνει με το πόσο συνειδητοποιημένος είσαι. Για τους πατεράδες, πάνε να βγάλουν μία ταμπέλα ότι είμαστε σαν συνοδευτικό. Δεν είμαστε συνοδευτικό. Είμαστε κι εμείς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ένας σημαντικός ρόλος για την οικογένεια και για το παιδί…».

Και συνέχισε: «Απλά είναι αυτό το κομμάτι που όλοι προσπαθούν λίγο να παραγκωνίσουν αυτόν τον αφανή ήρωα που λέγεται πατέρας, ότι δεν είναι κάτι, ότι το αντιλαμβάνεται πολύ αργότερα, ότι δεν παίζει και τόσο ρόλο... Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να είναι και οι δύο γονείς ενεργοί σε όλα τα πράγματα, δεν έχει να το διαχωρίσουμε. Σε πολλές Σκανδιναβικές χώρες, ότι κάνει η μαμά, το κάνει και ο μπαμπάς».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο ίδιος δεν δίστασε να παραδεχτεί το άγχος του σε σχέση με το πώς θα μεγαλώσει το παιδί του: «Βλέπεις πώς έχουν δυσκολέψει τα πράγματα».

Τέλος, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, κλίθηκε να απαντήσει σχετικά με το πώς διαχειρίζεται την χιλιομετρική απόσταση που υπάρχει με τον γιο του, Πάρη, καθώς όπως είναι γνωστό μένουν σε διαφορετικές πόλεις: «Είναι προφανώς δύσκολο. Για ένα γονιό που πρέπει να στερείται το παιδί του για κάποιες μέρες, ώρες μέσα στο μήνα είναι δύσκολο, αλλά τι να κάνουμε που πρέπει να ζήσεις κι εσύ και να είσαι υγιής και σωματικά και ψυχικά. Καταλαβαίνεις ότι σε αυτή την ηλικία είναι δύσκολες οι συνθήκες γιατί κανένα παιδάκι δεν θέλει το τηλέφωνο, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα… Λίγο αυτό με το κομμάτι της επικοινωνίας…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfv0kigi6ymx?integrationId=40599y14juihe6ly}