Μία νέα πληροφορία μοιράστηκε το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου ο Χάρης Λεμπιδάκης στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα», αναφορικά με την απρόσμενη διακοπή της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1.

Ο δημοσιογράφος, αποκάλυψε πως η παρουσιάστρια είχε καταλάβει πως η εκπομπή του Σαββατοκύριακου δεν πήγαινε καλά, γεγονός που την οδήγησε να μιλήσει με τους ανωτέρους τους για να λάβουν από κοινού μία απόφαση.

Στο σχετικό απόσπασμα, ο Χάρης Λεμπιδάκης, σημειώνει: «Εγώ θέλω να σας δώσω ένα παρασκήνιο, το σκεφτόμουν και πριν την εκπομπή αν πρέπει να το πω ή όχι αλλά από την στιγμή που… έχει να κάνει και με το κομμάτι της Καραβάτου και με το κομμάτι της Τσολάκη. Εγώ γνωρίζω ότι η Ελένη Τσολάκη, που αυτό δείχνει και πόσο επαγγελματίας ήταν και παραμένει, διότι παραμένει στο δυναμικό του σταθμού… γνωρίζω ότι η Ελένη κάποια στιγμή μέσα στο Νοέμβρη, μόνη της, είχε ενοχλήσει στελέχη του σταθμού…»

Και συνέχισε: «Τους είχε πει: «Διαισθάνομαι ότι όλο αυτό το πράγμα δεν πάει και δεν υπάρχει στήριξη στην εκπομπή μου, να το διαλύσουμε όμορφα και ωραία και να πάτε στην όποια επιλογή που ακούω δεξιά και αριστερά;». Της είχαν πει: «μην ακούς χαζομάρες, συνεχίζουμε κανονικά». Γι’ αυτό η Ελένη όταν έκανε δύο εκπομπές live στις γιορτές δεν είπε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αρχές του χρόνου, ήταν πολύ προσεκτική διότι δεν ήξερε τι της ξημέρωνε…», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Χάρης Λεμπιδάκης.

