Σε αμηχανία βρέθηκε η ηθοποιός όταν ρωτήθηκε για τον χωρισμό του Θοδωρή Αθερίδη από την Σμαράγδα Καρύδη. Η απάντησή της.

Η Φωτεινή Αθερίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», αναφερόμενη, μεταξύ άλλων στην παράσταση που φέρει την υπογραφή της, στη ζωή της, αλλά και στις καθημερινές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει. Ωστόσο, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση που αφορούσε τον πρόσφατο χωρισμό του πατέρα της, Θοδωρή Αθερίδη, από την Σμαράγδα Καρύδη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός, μίλησε για τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπιζε επί σειρά ετών, αποκαλύπτοντας: «Χρόνια περνούσα κρίσεις πανικού και μετά που γέννησα ακόμα περισσότερο. Πήρα αγωγή στην αρχή, μετά προσωπική δουλειά, ψυχοθεραπεία, συζητήσεις, μεγάλωσα, ωρίμασα, τοποθέτησα πράγματα στη σωστή σειρά, ανέλαβα ευθύνες… Δεν είναι ότι το αποκλείω να μου ξανασυμβεί», είπε σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα μίλησε για τα παιδιά της και τον σύζυγό της, εξηγώντας πως υπάρχουν κρίσεις στον έγγαμο βίο, αλλά αντιμετωπίζονται: «Βεβαίως έχουμε περάσει κρίσεις. Πάρα πολλές φορές… Δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό, δεν έχω ιδέα, στο τέλος βρίσκουμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε, πάντα με αγάπη και φροντίδα».

Τέλος, η συζήτηση στράφηκε προς τον πρόσφατο χωρισμό του μπαμπά της, Θοδωρή Αθερίδη με την επίσης ηθοποιό, Σμαράγδα Καρύδη. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια, αρνήθηκε να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις, ενώ χαμογελώντας αμήχανα ανέφερε: «Τώρα θα σταματήσει αυτή η συνέντευξη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfuxvc4xgi5l?integrationId=40599y14juihe6ly}