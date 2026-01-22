Τέλος από το πρωινό του Ant1 η δημοσιογράφος.

Χωρίς την Άννα Λιβαθυνού ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Το κανάλι αποφάσισε οτι την εκπομπή θα την παρουσιάζει πλέον ο Παναγιώτης Στάθης, με τον ίδιο, στο άνοιγμα της εκπομπής, να ανακοινώνει πως πλέον η συμπαρουσιάστριά του δεν θα βρίσκεται στο πλατό. Παράλληλα, την ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους.

«Πριν ξεκινήσουμε θέλω να πω κάτι σε εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά πως από δω και πέρα η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες, να την ευχαριστήσω για την παρουσίαση της στην εκπομπή, να της ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή συνέχεια σε ότι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1. Εμείς να πούμε οτι θα συνεχίσουμε, η εκπομπή θα συνεχιστεί», ανέφερε ο παρουσιαστής.

