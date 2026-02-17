Η σπαρακτική ανακοίνωση λίγο πριν το τέλος.

Ο Παναγιώτης Στάθης ενημερώθηκε για τον χαμό της μητέρας του μόλις ένα λεπτό πριν βγει στον αέρα.

Παρά το πένθος στο οποίο έχει «βυθιστεί» τις τελευταίες ώρες, ο γνωστός δημοσιογράφος ολοκλήρωσε με επαγγελματισμό την ενημερωτική εκπομπή, μόλις στο τέλος, μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση με το τηλεοπτικό κοινό.

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα, ομολογώ, σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση. Δύσκολη εκπομπή. Να είστε καλά, να πω ένα αντίο στην κυρά-Καλλιόπη και από εδώ», είπε συγκινημένος ο Παναγιώτης Στάθης.

