«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», special edition με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Τα νούμερα τηλεθέασης και όσα θα δούμε απόψε!

Πρωτιά κατέγραψε και χθες, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, τo απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του, τόσο στο δυναμικό κοινό 18- 54 με ποσοστό 15,3%, όσο και στο σύνολο κοινού με 16,0%, ενώ το παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, 1.498.132 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄.

Το αγαπημένο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 20:00 με νέο special επεισόδιο και special παίκτη τον Παναγιώτη Στάθη.

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Παναγιώτης Στάθης έρχεται με ανεβασμένη διάθεση για να παίξει με την ψυχή του, καθώς όπως λέει είναι η πρώτη φορά που νιώθει εκατομμυριούχος! Ο Παναγιώτης Στάθης παίζει μαζί με τον Γιώργο, ο οποίος συνεχίζει το ταξίδι του στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;». Οι δύο παίκτες συνεργάζονται, μοιράζονται τις γνώσεις και τις αποφάσεις τους και η στρατηγική, η χημεία και η συνεννόηση γίνονται καθοριστικά στοιχεία σε ένα παιχνίδι γεμάτο γέλια, εκπλήξεις, αλλά και ανατροπές.

Ο Παναγιώτης Στάθης πανηγυρίζει μαζί με τον συμπαίκτη του και τον βοηθάει να φτάσει ψηλά!

Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο:

Αστεία, ένταση, πανηγυρισμοί, νέοι παίκτες, νέες ιστορίες και καινούργια όνειρα παίρνουν θέση στην πιο special «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει την πιο δημοφιλή ερώτηση: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και το παιχνίδι ξεκινά… με την πιο special «5 η βοήθεια»!

Δείτε το τρέιλερ:

