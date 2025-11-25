«The 2Night Show», απόψε τα μεσάνυχτα στον ΑΝΤ1, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 24:00 καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι o Δημήτρης Γκοτσόπουλος, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Άγιος Έρωτας».

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει για τον ρόλο του πατέρα Νικόλαου, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τη σχέση του με τη θρησκεία.

Αναπολεί τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, θυμάται τις «Άγριες Μέλισσες» και εξηγεί γιατί θεωρεί πως έχει ωριμάσει επαγγελματικά.

Κάνει ακόμα παρέα με την Μαρία Κίτσου;

Απολαμβάνει τη διασημότητα; Πώς αντιδρά ο κόσμος όταν τον συναντά;

Γιατί τον εκνευρίζει η φράση «καθημερινό σίριαλ»; Προτιμάει τη μοναχικότητα ή τη συντροφιά;

Γιατί του αρέσει να ταξιδεύει μόνος;

Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για την παράσταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», στην οποία πρωταγωνιστεί σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο αποψινό «The 2Night Show» και την Ιωάννα Κωνσταντινίδου.

Η ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και ειδική ψυχικού τραύματος απαντά σε ερωτήματα όπως, ποιος είναι ο σκοπός της ψυχοθεραπείας; Ποιο είναι το πιο συχνό ψυχικό τραύμα;

Ποια είναι η πιο «σκοτεινή τριάδα» της Ψυχολογίας;

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Κωνσταντινίδου αναλύει λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του ναρκισσιστή, του μακιαβελιστή, του κοινωνιοπαθή, αλλά και του τοξικού ανθρώπου.

Τέλος, σε μία εξομολόγηση ψυχής αποκαλύπτει το δικό της ψυχικό τραύμα, μιλάει για την κακοποίηση που υπέστη στην παιδική της ηλικία, αλλά και πώς κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση της ζωής της.

Για 10 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.