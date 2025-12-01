Η κατανομή των θέσεων εργασίας στα υπουργεία.

Σημαντική ενίσχυση του δημόσιου τομέα προβλέπεται για το 2026, καθώς ανοίγουν συνολικά 14.076 μόνιμες θέσεις εργασίας με ΑΣΕΠ, σε διάφορα υπουργεία, σύμφωνα με τον τελευταίο προγραμματισμό προσλήψεων.

Ποιες υπηρεσίες ενισχύονται

Τη μεγαλύτερη ενίσχυση θα λάβει το Υπουργείο Υγείας, με 5.208 μόνιμους διορισμούς, ενώ σημαντική θα είναι και η ενίσχυση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με 2.160 θέσεις.

Το Υπουργείο Παιδείας θα καλύψει 1.318 νέες θέσεις, ακολουθώντας τη λίστα των πιο πολυπληθών προσλήψεων.

Αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά υπουργείο

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων: 1.318 θέσεις

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 283 θέσεις

Υπουργείο Δικαιοσύνης: 552 θέσεις

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: 589 θέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών: 114 θέσεις

Υπουργείο Υγείας: 5.208 θέσεις

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 60 θέσεις

Υπουργείο Ανάπτυξης: 57 θέσεις

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: 1.831 θέσεις

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: 92 θέσεις

Υπουργείο Εξωτερικών: 68 θέσεις

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: 1.021 θέσεις

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: 50 θέσεις

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 194 θέσεις

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας :147 θέσεις

Υπουργείο Πολιτισμού: 235 θέσεις

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: 2.160 θέσεις

Υπουργείο Τουρισμού: 54 θέσεις

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 43 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και τις αντίστοιχες διαδικασίες των υπουργείων για να υποβάλουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους.