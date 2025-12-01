Από αύριο, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 08:00, ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 4ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση 132 μόνιμων θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες σε φορείς του Δημοσίου.
Η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στους επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022).
Μεταξύ άλλων, προβλέπονται θέσεις σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Ειδικότητες
- Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
- Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
- Διοικητικού - Οικονομικού
- Διοικητικού (Νομικών)
- Οικονομικού
- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
- Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
- Διοικητικού - Λογιστικού
- Εφοριακών
- Τελωνειακών
- Διοικητικού Λογιστικού
Υποβολή αιτήσεων
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, συνοδευόμενη από παράβολο ύψους 3 ευρώ.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.