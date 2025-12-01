Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για την προκήρυξη 4ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ.

Από αύριο, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 08:00, ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 4ΓΒ/2025 του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση 132 μόνιμων θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες σε φορείς του Δημοσίου.

Η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στους επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022).

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται θέσεις σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ειδικότητες

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Διοικητικού - Οικονομικού

Διοικητικού (Νομικών)

Οικονομικού

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Διοικητικού - Λογιστικού

Εφοριακών

Τελωνειακών

Διοικητικού Λογιστικού

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, συνοδευόμενη από παράβολο ύψους 3 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.