Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026, του δεύτερου γραπτούν πανελλήνιου διαγωνισμού.

Ξεκινούν στις 11 Μαρτίου οι αιτήσεις για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026, που αφορά μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του δημοσίου.

Η προκήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, αφορά θέσεις εργασίας για πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Ξεκινά την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 η υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη μονίμων 1ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ. Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν τις εξής ειδικότητες:

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

ΤΕ Δημοσιονομικών

ΤΕ Διαιτολογίας

ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΤΕ Επιμελητές Ανηλίκων

ΤΕ Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΤΕ Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής

ΤΕ Επισκέπτες Υγείας

ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας

ΤΕ Εργοθεραπείας

ΤΕ Εφοριακών

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΕ Λογοθεραπείας

ΤΕ Μηχανικοί Αυτοματισμού

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

ΤΕ Μηχανικών ειδ. ΤΕ Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΤΕ Περιβάλλοντος

ΤΕ Πληροφορικής

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΤΕ Τελωνειακών

ΤΕ Γεωπόνων

ΤΕ Δασοπόνων

ΤΕ Ζωικής Παραγωγής

ΤΕ Ιχθυολογίας Αλιείας

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

Αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών αρχίζει την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 ώρα 08:00 και λήγει την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμό τους κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.