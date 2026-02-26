Ξεκινούν στις 11 Μαρτίου οι αιτήσεις για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026, που αφορά μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του δημοσίου.
Η προκήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, αφορά θέσεις εργασίας για πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Ξεκινά την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 η υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη μονίμων 1ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ. Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν τις εξής ειδικότητες:
- ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
- ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
- ΤΕ Δημοσιονομικών
- ΤΕ Διαιτολογίας
- ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
- ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
- ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- ΤΕ Επιμελητές Ανηλίκων
- ΤΕ Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
- ΤΕ Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής
- ΤΕ Επισκέπτες Υγείας
- ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
- ΤΕ Εργοθεραπείας
- ΤΕ Εφοριακών
- ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
- ΤΕ Λογοθεραπείας
- ΤΕ Μηχανικοί Αυτοματισμού
- ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
- ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
- ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών
- ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων
- ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
- ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
- ΤΕ Μηχανικών ειδ. ΤΕ Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
- ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
- ΤΕ Περιβάλλοντος
- ΤΕ Πληροφορικής
- ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
- ΤΕ Τελωνειακών
- ΤΕ Γεωπόνων
- ΤΕ Δασοπόνων
- ΤΕ Ζωικής Παραγωγής
- ΤΕ Ιχθυολογίας Αλιείας
- ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
- ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
Αιτήσεις
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών αρχίζει την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 ώρα 08:00 και λήγει την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00.
Το εμπρόθεσμό τους κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.