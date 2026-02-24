Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 2 έως και την Τρίτη 3 Μαρτίου.

67 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση ως αναπληρωτών, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για το διδ. έτος 2025-2026 ανακοινώθηκαν σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν οι 67 αναπληρωτές προσλαμβάνονται για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών, προσλαμβάνονται:

(α) 9 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και

(β) 58 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για την πλήρωση των θέσεων οι οποίες δεν καλύφθηκαν, λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατά την τρέχουσα φάση, θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 2 έως και την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Προσλήψεις Πρωτοβάθμιας, ο πίνακας ΕΔΩ

Προσλήψεις Δευτεροβάθμιας, ο πίνακας ΕΔΩ