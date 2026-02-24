Βραβείο παραγωγικότητας διεκδικεί ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, καθώς συνέταξε μόνος του πόρισμα 348 σελίδων για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής αφιέρωσε, όπως εκμυστηρεύτηκε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, 10 μερόνυχτα για τη σύνταξη της πορισματικής του έκθεσης.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκε για τα «μάτια» του Στέφανου Κασσελάκη, τον οποίο εγκατέλειψε προσφάτως, φέρεται να προσπάθησε να συνεννοηθεί με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κατάθεση κοινού πορίσματος.

Μπορεί τα mail του προς αυτή την κατεύθυνση να έμειναν αναπάντητα, ωστόσο, όπως φάνηκε, δεν πτοήθηκε, γράφοντας 48 σελίδες περισσότερες από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και 200 από το ΠΑΣΟΚ, παραδίδοντας μάλιστα πρώτος το πόρισμά του στο προεδρείο της επιτροπής.

Ο κ. Αυλωνίτης ζητά να παραταθεί η λειτουργία της και ζητά να συσταθεί προανακριτική για τους εμπλεκόμενους υπουργούς, ενώ στο κάδρο των ευθυνών βάζει και τον πρωθυπουργό.

Σ.Σ.