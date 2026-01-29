Γιατί δεν τον αφήνει αδιάφορο το εγχείρημα Τσίπρα και τι περιμένει.

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, αποχώρησε και από το Κίνημα Δημοκρατίας, έναν σχεδόν χρόνο μετά την ίδρυση του.

Η αποχώρηση του δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία», άλλωστε από το Dnews.gr σας είχαμε ενημερώσει εγκαίρως. Δείτε ΕΔΩ.

Το ερώτημα είναι τι έχει στο μυαλό του για την επόμενη ημέρα. Μπορούμε με βεβαιότητα να σας πούμε ότι έχει διατηρήσει διαύλους επικοινωνίας με ορισμένους εκ των παλιών του συντρόφων, στον ΣΥΡΙΖΑ.

Μαθαίνουμε, επίσης, ότι δεν τον αφήνει αδιάφορο το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως, κανένας δεν ξέρει αν και ποιοι θα λάβουν «πρόσκληση» για το νέο ταξίδι του πρώην πρωθυπουργού.

Επίσης, καλό είναι να θυμόμαστε ότι έχει πολύ καλές προσωπικές σχέσεις με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι οποίες έγιναν ακόμα καλύτερες κατά τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Α.Γ.