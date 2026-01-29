Το σχόλιο Πολάκη για την αποχώρηση Αυλωνίτη από το Κίνημα Δημοκρατίας.

«Κάλιο αργά παρά ποτέ», σχολίασε ο Παύλος Πολάκης, μετά την ανακοίνωση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη ότι αποχωρεί από το Κίνημα Δημοκρατίας.

«Αλέξανδρε σου τα’ λεγα από τις πρώτες μέρες! Μακριά από τον απατεώνα! Κάλιο αργά παρά ποτέ…», έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτηση.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης ανακοίνωσε με μια αιχμηρή ανάρτηση ότι αποχωρεί από το Κίνημα Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ του Dnews για το «φάντασμα» της διάλυσης πάνω από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Στην ανάρτησή του μεταξύ άλλων ο βουλευτής ανέφερε ότι παραιτείται από το Κίνημα Δημοκρατίας «εξαιτίας της πραξικοπηματικής απόπειρας παραβίασης αρχών και κανόνων και την αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος, στην προκείμενη περίπτωση από έναν και μόνον άνθρωπο, τον πρόεδρο, σε βάρος του καταστατικού, ερήμην των οργάνων και των μελών του κόμματος».