Ποτέ δεν είναι αργά να αναθεωρήσουμε όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Κάποιες φορές, οι μεγάλες αλήθειες στη ζωή, που αφορούν στην ευτυχία μας, έρχονται σιωπηλά, σε μια απλή στιγμή – όπως ένα απόγευμα στον κήπο, βλέποντας τον ήλιο να δύει. Έτσι ακριβώς ήρθε και για μένα.

Είμαι 73 ετών και μόλις πρόσφατα κατάλαβα κάτι που θα περίμενε κανείς να είχα ανακαλύψει πολύ νωρίτερα: ποτέ δεν ήμουν πραγματικά ευτυχισμένη. Ήμουν απασχολημένη, χρήσιμη, συχνά εκτιμημένη και σχεδόν πάντα εξαντλημένη. Αλλά καθαρή, αυθόρμητη χαρά – αυτή που δεν συνοδεύεται από λίστες υποχρεώσεων ή από την αίσθηση ότι «κάτι πρέπει να κάνω μετά» – δεν θυμάμαι πότε την ένιωσα τελευταία φορά, αναφέρει στο geediting, μια γυναίκα.

Δεν το λέω αυτό ζητώντας συμπόνια. Είναι περισσότερο σαν την αίσθηση όταν βγάζεις επιτέλους παπούτσια που ποτέ δεν σου ταίριαζαν σωστά και συνειδητοποιείς ότι περπατούσες περίεργα για δεκαετίες χωρίς να ξέρεις γιατί.

Η ψευδαίσθηση της παραγωγικότητας

Για 32 χρόνια εργάστηκα στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μιας μεγάλης εταιρείας. Ξεκίνησα καταχωρώντας φακέλους προσωπικού και, βήμα βήμα, έφτασα να διευθύνω ολόκληρα τμήματα. Κάθε προαγωγή έμοιαζε με επιβεβαίωση. Κάθε βράδυ που έμενα στο γραφείο μέχρι αργά έμοιαζε με απόδειξη αφοσίωσης. Κάθε Σαββατοκύριακο που περνούσα απαντώντας σε email φαινόταν σαν ένδειξη επαγγελματισμού.

Αυτό που δεν ρώτησα ποτέ τον εαυτό μου ήταν το πιο απλό: μου άρεσε πραγματικά αυτό που έκανα;

Ήμουν χαρούμενη που το έκανα; Ή μήπως απλώς ήμουν πολύ καλή στο να με χρειάζονται;

Με τα χρόνια συνειδητοποιώ ότι είχα εθιστεί σε αυτόν τον ρόλο: να είμαι ο άνθρωπος που μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα. Όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, μπορούσα την ίδια μέρα να ετοιμάζω τρεις ντουζίνες cupcakes για μια σχολική εκδήλωση, να προετοιμάζω παρουσίαση για το διοικητικό συμβούλιο και να απαντώ σε δεκάδες τηλεφωνήματα συναδέλφων.

Κανείς δεν με ανάγκαζε. Το έκανα γιατί το να είμαι συνεχώς καταβεβλημένη είχε γίνει κομμάτι της ταυτότητάς μου.

Η στιγμή που θα έπρεπε να είχα καταλάβει

Υπάρχει μια συγκεκριμένη ανάμνηση που επιστρέφει συχνά στο μυαλό μου.

Ήμουν περίπου 45 ετών. Εκείνη την Πέμπτη είχα οργανώσει μια εταιρική εκπαιδευτική συνεδρία, είχα πάει τη μητέρα μου στον γιατρό, είχα βοηθήσει την κόρη μου με την αίτηση για το πανεπιστήμιο και είχα μαγειρέψει δείπνο για έξι άτομα.

Το βράδυ ο σύζυγός μου με βρήκε κοιμισμένη στο τραπέζι της κουζίνας, κρατώντας ακόμη ένα στυλό στο χέρι.

Όταν με ξύπνησε, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν: «Συγγνώμη, δεν τελείωσα τη λίστα για τα ψώνια».

Με κοίταξε με μια έκφραση που τότε δεν κατάλαβα. «Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι μόνο και μόνο επειδή το ήθελες;» με ρώτησε.

Δεν μπόρεσα να απαντήσω.

Όχι γιατί δεν ήθελα, αλλά γιατί πραγματικά δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα.

Η παγίδα του να σε χρειάζονται

Η ανάγκη μου να είμαι χρήσιμη δεν ξεκίνησε στη δουλειά. Ξεκίνησε πολύ νωρίτερα.

Ήμουν η μεγαλύτερη από τέσσερα παιδιά. Όταν ο πατέρας μου έφυγε από το σπίτι, ήμουν μόλις δώδεκα ετών. Η μητέρα μου δούλευε σε δύο δουλειές και ξαφνικά βρέθηκα να ετοιμάζω σχολικά γεύματα, να βοηθάω στα μαθήματα και να φροντίζω τα μικρότερα αδέλφια μου.

Έμαθα πολύ νωρίς κάτι που τότε έμοιαζε σαν υπερδύναμη: να προβλέπω τις ανάγκες των άλλων πριν καν τις εκφράσουν.

Δεν κατάλαβα όμως ότι ταυτόχρονα εκπαίδευα τον εαυτό μου να αισθάνεται πολύτιμος μόνο όταν λύνει τα προβλήματα κάποιου άλλου.

Αυτό το μοτίβο με ακολούθησε παντού. Στη δουλειά ήμουν αυτή που έμενε μέχρι αργά για να βοηθήσει έναν συνάδελφο. Στον γάμο μου αναλάμβανα τα οικονομικά, τις κοινωνικές υποχρεώσεις, τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Στο σχολείο των παιδιών ήμουν η μαμά που συντόνιζε εκδηλώσεις, ομάδες και συναντήσεις.

Όλοι με εκτιμούσαν. Όλοι βασίζονταν σε μένα.

Και εγώ μπέρδευα την ανακούφισή τους με τη δική μου ευτυχία.

Όταν η εκτίμηση δεν αρκεί

Η εκτίμηση είναι ωραίο συναίσθημα. Όταν κάποιος σε ευχαριστεί ή σε θεωρεί απαραίτητο, υπάρχει μια μικρή δόση ικανοποίησης που σε γεμίζει για λίγο.

Αλλά είναι σαν να τρως μόνο γλυκά. Σε χορταίνουν για λίγο, όμως σύντομα πεινάς ξανά.

Πέρασα δεκαετίες κυνηγώντας αυτή τη μικρή δόση επιβεβαίωσης. Συμμετείχα σε κάθε επιτροπή, αναλάμβανα κάθε έργο, προσφερόμουν πάντα πρώτη να βοηθήσω και σχεδόν ποτέ δεν έλεγα «όχι».

Ο σύζυγός μου συνήθιζε να αστειεύεται πως η ταφόπλακά μου θα έγραφε: «Εκείνη το ανέλαβε».

Τότε γελούσαμε.

Τώρα καταλαβαίνω πως κανείς από τους δύο δεν αστειευόταν πραγματικά.

Το τίμημα της συνεχούς δράσης

Η τιμή του να μην σταματάς ποτέ είναι μεγαλύτερη απ’ όσο φαντάζεσαι.

Δεν είναι μόνο η εξάντληση. Είναι και οι στιγμές που χάνονται όσο εσύ είσαι απασχολημένος.

Μπορώ να θυμηθώ με ακρίβεια πόσες πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού αναθεώρησα στην καριέρα μου. Δεν μπορώ όμως να θυμηθώ ποιο ήταν το αγαπημένο βιβλίο του γιου μου όταν ήταν δέκα ετών.

Θυμάμαι κάθε λεπτομέρεια από το πάρτι συνταξιοδότησης που μου διοργάνωσαν οι συνάδελφοί μου. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που γέλασα τόσο πολύ ώστε να πονέσει η κοιλιά μου.

Μια εμπειρία πριν λίγους μήνες με συγκλόνισε.

Εθελοντικά βοηθούσα σε μια βιβλιοθήκη όταν μπήκε μια γυναίκα περίπου στην ηλικία μου. Προσπαθούσε να βελτιώσει την ανάγνωσή της – κάτι που έκρυβε για χρόνια από ντροπή.

Μετά το μάθημα είπε κάτι που με πάγωσε.

«Πέρασα τόσα χρόνια προσποιούμενη ότι διάβαζα καλά», μου είπε, «που ξέχασα ότι επιτρεπόταν να ζητήσω βοήθεια».

Γύρισα σπίτι και έκλαψα. Όχι για εκείνη, αλλά για μένα.

Είχα περάσει τόσα χρόνια προσποιούμενη ότι το να είσαι απασχολημένος σημαίνει ότι είσαι ευτυχισμένος, που είχα ξεχάσει ότι μου επιτρεπόταν να θέλω κάτι διαφορετικό.

Μαθαίνοντας ξανά τι είναι χαρά

Αργά, πολύ αργά, αρχίζω να μαθαίνω κάτι που φαίνεται απλό αλλά δεν είναι.

Η πραγματική χαρά δεν έρχεται με όρους. Δεν χρειάζεται να την κερδίσεις και δεν απαιτεί να είσαι χρήσιμος σε κανέναν.

Πριν από λίγο καιρό πέρασα ένα ολόκληρο απόγευμα διαβάζοντας ένα μυθιστόρημα μυστηρίου. Όχι βιβλίο αυτοβελτίωσης. Όχι κάτι σχετικό με τον εθελοντισμό. Ένα απλό, προβλέψιμο αστυνομικό μυθιστόρημα.

Κανείς δεν ωφελήθηκε από αυτό. Τίποτα δεν «παράχθηκε».

Και όμως για τρεις ώρες ήμουν πραγματικά χαρούμενη.

Στην αρχή ένιωθα σχεδόν ένοχη, σαν να έκανα κάτι απαγορευμένο.

Τα «άχρηστα Σάββατα»

Ο σύζυγός μου έχει εισαγάγει στη ζωή μας κάτι που ονομάζει «άχρηστα Σάββατα».

Εκείνες τις μέρες δεν κάνουμε τίποτα παραγωγικό. Καθόμαστε στη βεράντα, παρατηρούμε πουλιά, τρώμε μεσημεριανό στις τρεις το απόγευμα επειδή χάσαμε την αίσθηση του χρόνου.

Δεν υπάρχει λίστα υποχρεώσεων. Δεν υπάρχει κανείς που να μας χρειάζεται.

Και μέσα σε αυτή την απλότητα ανακαλύπτω κάτι που θα έπρεπε να είχα μάθει δεκαετίες νωρίτερα: η ευτυχία δεν είναι ανταμοιβή για το ότι είσαι χρήσιμος.

Δεν είναι τρόπαιο που κερδίζεις αφού εξαντληθείς.

Είναι κάτι που απλώς επιτρέπεις στον εαυτό σου να νιώσει.

Μια νέα αρχή στα 73

Έτσι βρίσκομαι τώρα, σε μια ηλικία που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ήδη καταλάβει τι τους κάνει ευτυχισμένους, να μαθαίνω από την αρχή τη διαφορά ανάμεσα στο να είσαι απασχολημένος και στο να είσαι ζωντανός.

Λέω «όχι» σε πράγματα – κάτι που μου φαίνεται σχεδόν αφύσικο. Απογοητεύω ανθρώπους, κάτι που αποδεικνύεται πιο δύσκολο από οποιαδήποτε επαγγελματική αξιολόγηση που έχω κάνει στη ζωή μου.

Και κάθομαι σιωπηλά, χωρίς να γεμίζω κάθε στιγμή με καθήκοντα.

Κάποιες φορές πιάνω ακόμη τον εαυτό μου να γράφει λίστες υποχρεώσεων. Οι παλιές συνήθειες δύσκολα πεθαίνουν, ιδιαίτερα όταν σε έχουν οδηγήσει τόσο μακριά.

Αλλά τώρα προσπαθώ να κάνω μια διαφορετική ερώτηση:

Θα μου φέρει αυτό χαρά ή απλώς θα με κάνει χρήσιμο;

Τα δύο δεν είναι απαραίτητα αντίθετα. Αλλά σίγουρα δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Και στα 73 μου, για πρώτη φορά στη ζωή μου, νιώθω αρκετά γενναία ώστε να επιλέξω τη χαρά – ακόμη κι αν δεν συνοδεύεται από χειροκροτήματα.